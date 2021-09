Randers spiller uafgjort med hollændere i Conference League

Randers FC fik et fantastisk resultat i sin første europæiske gruppekamp i historien.

2-2 mod hollandske AZ Alkmaar var mere end godkendt – særligt fordi kronjyderne i lange perioder var spillet ned under græstæppet af de navnkundige hollændere.

Men styrken på dødbolde reddede Randers, der nu har fået en mere end godkendt indledning på Conference League med et point mod gruppens formodede stærkeste mandskab.

Det hollandske storhold satte i gear fra første fløjt, og det hører til sjældenhederne, at bolden bliver flyttet så hurtigt på Randers Stadion, som tilfældet var denne sene torsdag aften midt i september.

Fredrik Midtsjö og Jordy Clasie sugede alt til sig på midtbanen og distribuerede i en lynende fart til de fodrappe kanter Albert Gudmundsson og Jesper Karlsson.

Det gav to store tilbud til gæsterne indenfor de første ti minutter, men Randers holdt skindet på næsen. I hvert fald indtil det 24. minut. Her blev presset for voldsomt. Paradoksalt nok efter en ellers godkendt, kronjysk periode.

Et boldtab på midten gav plads til Gudmundsson, der satte fart og snød et par Randers-spillere, inden islændingen fandt Jordy Clasie uden for feltet. Den tidligere hollandske landsholdsspiller tog ingen gidsler og kanonerede kuglen ind bag Patrik Carlgren.

Jordy Clasie bragede AZ foran. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Randers svarede hurtigt igen, da Vito Mistrati krøllede et frispark i feltet. Bolden havnede via en dårlig clearing hos Simon Piesinger tæt under mål, og her svigtede den garderhøje østriger ikke.

Frederik Lauenborg og Lasse Berg Johnsen gjorde deres til at tage fra på midtbanen, men det var meget sporadisk, hvad danskerne kom frem til i offensiven. Sandheden er, at Randers havde nok at gøre med at hænge på, når Alkmaar skruede tempoet i vejret.

Det gjorde hollænderne nok engang med ti minutter til pausen. Her slog den hollandske EM-back Owen Wijndal et tidligt indlæg, som fangede målscorer Piesinger ude af position. Det udnyttede Vangelis Pavlidis til først at heade i det korte hjørne og siden sætte den retur ind, som blev givet af Patrik Carlgren.

AZ var på vej mod sejren. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Randers’ bedste, og tæt på eneste, våben torsdag aften var dødboldene. Det var centimeter fra at skaffe en udligning kort inde i anden akt.

Igen var det Simon Piesinger, der kom frem til muligheden. Denne gang efter et langt indkast, hvor østrigeren i sidste ende fik afsluttet på den fjerneste stolpe med en lang tå.

AZ stjal dog hurtigt taktstokken igen og pressede på for at lukke kampen ved flere lejligheder. Randers kunne ganske enkelt ikke dæmme op for særligt Albert Gudmundsson, der skabte chancer efter behag.

Til gengæld kunne gæsterne altså ikke dæmme op for de danske dødbolde. Slet ikke!

Peter Vindahl kunne ikke holde Randers fra fadet. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Bedst som Randers balancerede på kanten af knockout, smækkede Vito Mistrati endnu en dødbold i feltet. Her nåede indskiftede Simon Graves højere end alle andre og headede udligningen ind bag den tidligere FC Nordsjælland-keeper Peter Vindahl.

Randers formåede at holde hjem uden alt for meget ballade, og lad os endelig lette på hatten for Thomas Thomasberg, der med sin tredobbelte indskiftning og sit systemskifte efter en time fik afmonteret det værste pres fra AZ.

Randers har vist, man kan være med i Europa. Næste stop er Cluj i Rumænien.