Reagerer på kæmpe fiasko

Det sved i forvejen for Tottenham og Antonio Conte, at man skulle spille med i Uefas tredjebedste europæiske klubturnering, Conference League.

At holdet så taber 1-2 til slovenske NS Mura torsdag aften højner bestemt ikke den nylig tilkomne cheftræner Antonio Contes tiltro til holdet.

- Efter tre uger er jeg begyndt at forstå situationen. Det er ikke så lige til.

- I øjeblikket er niveauet for Tottenham ikke særlig højt, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Tottenham kom tidligt i kampen bagud 0-1. Anfører Harry Kane udlignede i 72. minut, men langt inde i tillægstiden satte Amadej Marosa den i kassen for NS Mura, der vandt kampen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: SRDJAN ZIVULOVIC/Ritzau Scanpix

Tottenham skal nu sandsynligvis slå franske Rennes i den sidste gruppekamp for at komme videre til slutspillet, hvis ikke andre resultater går londonklubbens vej.

Men niveauet er ikke højt i Tottenham. Og den nye cheftræner skal bruge god tid, før han kan rette op på det.

- Nogle tror måske, at en ny træner kommer, og at bare fordi Conte (Antonio, red.) har vundet titler før, er jeg en slags tryllekunstner. Den eneste tryllekunst, jeg kender, er at knokle, siger italieneren.

- At medbringe arbejdsvillighed, villighed til at blive bedre og at forstå mine metoder og mine idéer om, hvordan fodbold skal spilles. Men det må forstås, at det kræver tid, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: SRDJAN ZIVULOVIC/Ritzau Scanpix

Antonio Conte har nydt stor succes med flere af de hold, som han har trænet. Han bragte det italienske landshold til live efter flere års utilstrækkelighed. Inden det havde han vundet den italienske Serie A med Juventus.

Han vandt både den bedste engelske fodboldrække, Premier League, og den hjemlige pokalturnering FA Cup med Tottenhams londonrival, Chelsea.

Kort efter at han blev fyret i Chelsea, drog han hjem til Italien, hvor han med Inter vandt klubbens første mesterskab i mere end et årti.