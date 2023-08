Roser AGF til skyerne

Club Brugge sendte torsdag aften AGF ud af Conference League-kvalifikationen, men holdet tog ikke det videre avancement for givet.

Belgierne var en svær modstander for AGF, men for Club Brugge var aarhusianerne også den sværeste modstander, holdet kunne få, da der blev trukket lod til opgørene.

Det forklarer Club Brugges cheftræner, Ronny Deila, efter torsdagens returkamp i Aarhus, hvor AGF vandt med 1-0, men røg ud med samlet 1-3 til det belgiske hold.

- Vi har gjort et godt stykke arbejde og er videre mod et godt hold, der er blandt topholdene i Danmark. AGF var klart det sværeste hold, vi kunne have mødt i den her runde.

- Jeg ved, hvad der kan ske af overraskelser i europæisk fodbold, men vi har slået et godt AGF-hold ud og er klar til næste runde, siger Brugge-træneren.

Annonce:

Efter en stensikker 3-0-sejr over AGF i det første møde tog den norske træner intet for givet inden udekampen i Aarhus.

- Kvalitetsmæssigt har vi bedre spillere, men AGF er tro mod deres system og er svære at åbne op. Det var ikke et nemt sted for os at komme, siger Ronny Deila.

Den danske midtbanespiller Casper Nielsen tørner ud for Club Brugge, og han kom på banen i de døende minutter af returopgøret.

For Casper Nielsen var det yderst fortjent, at belgierne gik videre mod AGF, og ifølge danskeren var der ganske enkelt niveauforskel.

- Vi viste kvalitetsforskellen. Vi fik en svær start på kampen i første halvleg, men ud over det kontrollerede vi anden halvleg, hvor vi havde resultatet.

- Det var AGF på deres hjemmebane, der skulle presse på, og det synes jeg, vi håndterer okay i anden halvleg, siger Casper Nielsen.

Efter at have ekspederet AGF ud af Conference League-kvalifikationen skal Club Brugge møde islandske KA Akureyri i næste runde.