Roser FCK: - Kræver et mirakel

Tyrkiets største avis peger på, at Sivasspor ikke virkede til at tro på chancen mod FCK, der har en bedre trup og spillede hårdt - nu kræver det et mirakel at gå videre, lyder det

FC København står efter 2-1 ude mod tyrkiske Sivasspor med gode chancer for gruppespil i den nystartede Conference League - den europæiske tredje klasse.

I Tyrkiets største avis, Hürriyet, skriver sportsredaktør Efkan Bucak pænt om danskerne.

- København er det bedste hold i skandinavisk fodbold i de seneste år. De er et hold, der er meget effektive på kanterne. De kan bruge begge backer i angrebet, og de spiller godt i små områder og har på papiret en mere talentfuld trup end Sivasspor, skriver sportsdirektøren.

- Men de er selvfølgelig ikke uovervindelige. Men i torsdagens kamp syntes hverken hold eller fans i Sivasspor at tro på sejren. Der var ikke en chance før målet i andet halvleg.

Frem til det 55. minut var kampen stadig målløs, men så scorede Kevin Diks, Leke James og Jens Stage alle inden for fem minutter.

- København styrede kampens tempo, men Sivasspors held var, at den ukrainske dommer ikke tolererede Københavns hårde, fysiske fodbold, lyder det.

- De defensive fejl skal minimeres, og det er klart, at der skal et mirakel til for Sivasspor i Parken, skriver sportsredaktøren.

Jonas Wind missede de største FCK-chancer i første halvleg. Foto: Aa/Abaca/Ritzau Scanpix

Træneren for Sivasspor Riza Calimbay tror stadig på chancen, men ærgrer sig også.

- Jeg er ked af det, for det vi frygtede mest var deres dødbolde og indlæg, og desværre scorede de fra de steder, hvor vi havde talt om, at vi skulle passe på.

- Vi skulle ikke have lukket det andet mål ind. Vi kæmpede godt, men det skulle ikke have været et nederlag.

- Dette var første halvdel af opgøret, og vi tager til København for at vinde, siger Calimbay, der peger på, at løverne netop har sendt deres bedste spiller til Galatasaray i form af Victor Nelsson.

Skal Sivasspor tro på miraklet næste torsdag, så skal de hænge sig i det faktum, at de i begge de to første runder har vundet udekampen. Det blev således 1-0 i Moldova over Petrocub, mens det blev 2-1 i Georgien over Dinamo Batumi - sidstnævnte tabte man til på hjemmebane.

Og i Europa League-gruppespillet sidste år blev det også 3-2 på udebane over Qarabag.

Tidligere FCK-træner Ståle Solbakken har travlt som landstræner og har nu en bøn til de norske politikere.