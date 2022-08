Skærm-ups i London: Viborg-helt udsat for dobbeltfejl

Jacob Bonde gav de omkring 700 vilde Viborg-fans noget at gå amok over, da han på London Stadium gav de danske opkomlinge en livline mod West Ham.

Reduceringen til 2-1 endte med at blive kosmetisk, men målet fik de få Viborg-fans, som stadig havde de grønne farver på, til at tilslutte sig det barmavede flertal.

Ekstasen var total - og i larmen kunne målscoreren ikke høre, at stadionspeakeren stjal det store øjeblik ved at udnævne spanske Nils Mortimer til målscorer.

- Det hørte jeg ikke engang,

- Det blev Nils Mortimer!

- Er det rigtigt... fedt, kom det sarkastisk fra Viborg-målskytten, der ikke var gode venner med arrangørerne i London.

Da hans navn blev smidt op på den store lystavle inden kampen, var hans efternavn af mystiske årsager blevet oversat til englesk ... J. Farmer.

- Jeg tror, der sidder et par efterskolegutter og griner et sted, fordi jeg blev faktisk kaldt 'farmer.' Jeg gik sammen med en halvengelsk gut, som kaldte mig det, når vi spillede hyggefodbold, og han kommenterede.

- Det er sgu sjovt, at der 10-12 år senere på London Stadium gudhjælpemig står 'Farmer,' lo Viborg-spilleren over de London-bonderøve på det kolossale stadion, der havde haft travlt med at spille bogstavbingo med hans navn.

- Det var da noget, jeg havde ligget og drømt om inden kampen at komme på måltavlen. Så målet er da deroppe af blandt karrierens største, sagde han.

- Det var en forholdsvist lige kamp noget hen ad vejen, hvor vi spiller fint mellem felterne. De har noget individuel klasse ved målene.

- Vi har nogle gode momenter, hvor vi nok mangler at gøre det sidste og turde mere oppe ved deres mål og være lidt mere direkte, sagde han efter 3-1 nederlaget til West Ham.

- Vi er skuffet over, at det blev til et 3-1 nederlag. Vi følte, at vi havde noget momentum efter målet, så vi ville gerne have, det var blevet 2-1 eller måske 2-2!, sagde Jacob Bonde, der holder håbet i live mod de engelske millionærer.

- Alt er i spil. Det skal vi tro på. Vi har været stærke hjemme. Det skal vi nok også være næste torsdag på et fuldt besat stadion.

- Det bliver den største kamp, og stemningen bliver fantastisk. Vi går ud og dør med støvlerne på, lovede Jacob Bonde.

