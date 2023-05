Skandaløse scener: Angreb spillernes familie

Dommeren blæste i fløjten for sidste gang. West Ham havde besejret AZ Alkmaar og er dermed i Conference League-finalen.

West Ham-spillerne hævede triumferende armene i vejret, men flere af dem tog dem hurtigt ned igen og måtte haste ud til tribunen.

Her var horder af hjemmetholdet AZ Alkmaars fans brudt igennem et hegn til en særlig afdeling udebanetilskuere. Her sad blandt andre flere af West Ham-spillernes familiemedlemmer og nære venner.

De aggressive, hætteklædte fans gik til angreb på tribunen, rapporterer Sky Sports' Gary Cotterill, der var til stede på stadion.

- West Ham-spillerne, der fejrede sejren på banen, så hvad der foregik og prøvede at hjælpe deres familie. Tre eller fire af spillerne hoppede over og ind på tribunen for at hjælpe.

Efterfølgende strømmede både sikkerhedsvagter og kampklædte politibetjente til og fik til sidst stoppet optøjerne.

UEFA vil nu gennemgå rapporterne fra kampens dommerteam, før de træffer en afgørelse om, hvilke konsekvenser episoden skal have.

Hylder 'Knollsy'

Det var ikke kun udeholdets spillere, der forsvarede familietribunen.

Særligt én West Ham-fan, kaldet 'Knollsy', hyldes for sit heltemod, da han stillede sig imellem familierne og de angribende hooligans.

På flere billeder (inklusiv dét i toppen af artiklen her) ses Knollsy i slåskamp med hordevis af hætteklædte ultras på trappen op til tribunen.

