Skandaløse scener: Twente og Hammarby-fans i slagsmål

Der udspillede sig både et drama på og uden for banen mellem Twente og Hammarby.

Allerede inden opgøret overhovedet var fløjtet i gang, var der meldinger om en anspændt stemning i byen, hvor Hammarbys fans blev beordret ikke at nærme sig bymidten, da Twentes fans befandt sig der.

Da spillerne så kom på banen, skulle der holdes et minuts stilhed, hvilket gæsternes fans ikke gad, og det gav grund til utilfredshed blandt hjemmeholdets fans.

Efter opgøret kom de skandaløse scener så.

Flere video viser, hvordan flere personer endte i slagsmål på tilskuerpladserne, hvor en Hammarby-fan faldt ned fra tribunen.

Det skulle ifølge flere hollandske medier være Twentes fans, der kom til hovedtribunen og opførte sig aggressivt, da der sad cirka 200 svenskere på tribunen.

Foto: Vincent Jannink/AFP/Ritzau Scanpix

Det endte så galt, at Twentes spillere kom ud og prøvede at berolige fansene, mens klubbens administrerende direktør var ude med riven mod klubbens fans.

- Forfærdeligt. Det er uværdigt for FC Twente. Det hører ingen steder hjemme på dette stadion eller nogen andre stadioner.

- Kunne det være forhindret? Det vil vi finde ud af. Jeg tror, det er for tidligt at svare på lige nu.

- En Hammarby-fan faldt ned fra tribunen og er på hospitalet. Det skete bare, og det er for tidligt at konkludere noget, siger Paul van der Kraan på et pressemøde ifølge Voetbal International.

Twente vandt opgøret med 1-0.