Skræklodtrækning for Brøndby

Brøndby IF blev de store tabere, mens Viborg FF og FC Midtjylland klappede i hænderne ved onsdagens lodtrækning til anden runde i henholdsvis Champions League og Conference League

Der venter polsk, cypriotisk og litauisk modstand for Brøndby, FC Midtjylland og Viborg i anden runde af kvalifikationen til henholdsvis Champions League og Conference League.

De to jyske hold må være godt tilfredse med onsdagens lodtrækning, der fandt sted i Nyon.

Begge mandskaber fik i hvert fald favorable modstandere i form af AEK Larnaca fra Cypern og FK Sudava fra Litauen.

Det samme kan man ikke sige om Brøndby, der kan risikere at løbe ind i et stærkt polsk mandskab.

MKS Pogon Szczecin og KR Reykjavik skal nemlig spille om, hvem der skal møde Niels Frederiksens tropper i anden runde af Conference League-kvalifikationen.

Det polske hold sluttede i denne sæson som nummer tre i den hjemlige liga, og holdet har flere store profiler. Du kender måske Kamil Grosicki og Rafal Kurzawa. De to spillere har i hvert fald 92 landskampe for Polen under bæltet tilsammen.

KR Reykjavik er dog heller ikke uden kendte spillere. Brøndby-bødlen fra 2018 Kjartan Finnbogasson spiller blandt andre i den islandske klub.

Sikkert er det dog, at et af de hold skal gæste Brøndby Stadion.

Kjartan Finnbogasson hjemsøger nok stadig mange Brøndby-fans efter han i 2018 sendte mesterskabet til Herning med sin scoring i 95. minut. Foto: Claus Bonnerup

Slap for storholdene

FC Midtjylland skulle enten møde det tyrkiske storhold Fenerbache eller det cypriotiske hold AEK Larnaca.

Heldigvis for ulvene blev det holdet fra Cypern, der i den netop afsluttede sæson sluttede som nummer to, nøjagtigt ligesom FC Midtjylland gjorde i Superligaen.

Fenerbache, der også sluttede som nummer to i ligaen, ville dog have været en noget større mundfuld for Bo Henriksens spillere, da kvaliteten er noget højere på det tyrkiske storhold.

FC Midtjylland slipper for at møde den tyske troldmand Mesut Özil. Foto: Murad Sezer/Ritzau Scanpix

FCM-sportschefen, Svend Graversen, var heller ikke utilfreds med lodtrækningen.

- Der var jo kun to muligheder, og skulle man vælge, så ville vi foretrække Larnaca. Når det er sagt, er det kampe, der skal spilles. Det bliver spændende.

- Men det var en gunstig lodtrækning i forhold til det, vi ellers kunne have fået, siger Svend Graversen.

Viborg kunne også ånde lettet op, da den tjekkiske storklub Slavia Prag var en mulig modstander. Det endte ikke med at blive tilfældet, og i stedet trak Viborg det upåagtede hold fra Litauen FK Sudava, som bør være en overkommelig opgave.

