Skriver historie: Roma og Mourinho i stor triumf

Italienske AS Roma skrev et stykke fodboldhistorie onsdag aften, da Rom-klubben med en 1-0-sejr over Feyenoord blev den første vinder af Conference League.

Nicolo Zaniolo blev matchvinder med kampens eneste mål før pausen, og derfra sørgede en solid defensiv præstation sat sammen af træner José Mourinho for at holde stand.

Det er Romas første trofæ, siden klubben i 2008 vandt hjemlandets pokalturnering, Coppa Italia.

Dermed cementerede Mourinho også sin status som uovervindelig, når det kommer til europæiske finaler. Han har nu stået i fem finaler og vundet alle fem.

Glæden var enorm, da Roma onsdag aften vandt Conference League. Foto: MARKO DJURICA/Ritzau Scanpix

Uefa Cuppen og Champions League med FC Porto, Champions League med Inter, Europa League med Manchester United og nu Conference League med Roma har han på meritlisten.

Mourinhos Roma-tropper var nået frem til slutkampen med dygtig kontrafodbold - og et par norske bump på vejen.

Med hollandsk modstand i finalen var norske bump ikke en mulighed, og fuldstændig om forventet var Roma mødt frem med en kompakt defensiv klar til at lure på kontramuligheder.

Kun Bodø/Glimt fra Norge formåede at nedkæmpe romerne i turneringen. Det lykkedes til gengæld også to gange - den ene gang med en pinlig 1-6-blamage for Roma til følge i gruppespillet.

Det defensive udgangspunkt gav Feyenoord meget boldbesiddelse i kampens indledning, men hollænderne formåede ikke at blive farlige.

I stedet spillede Roma sig mere og mere ind i kampen. Man kom tættere på Feyenoord-feltet, og hurtigt viste den italienske kynisme sig.

Foto: OZAN KOSE/Ritzau Scanpix

Der skulle bare en enkelt chance til. Så kom målet. En bold sejlede over hollændernes forsvar, hvor Nicolo Zaniolo stod helt fri på kanten af offside. Han tæmmede bolden, og chippede den køligt ind til 1-0 bag Justin Bijlow.

Det gav Roma optimale forudsætninger for at praktisere den kontrafodbold, holdet er så dygtig til.

Feyenoord fik dog mere snert i spillet omkring Romas felt efter pausen, og to gange inden for de første ti minutter måtte træværket hjælpe Roma til at bevare føringen.

Tiden arbejdede med Roma, og som anden halvleg skred frem, blev det defensive fokus mere og mere udtalt for italienerne.

Feyenoord pressede hårdt på for udligningen, men er det noget, som italienske hold kan, og som José Mourinho kan, så er det at sætte en stærk defensiv op.

Trods tæt belejring af feltet i slutfasen holdt romernes fort stand.

