Skuffet Randers-træner efter nedtur: Det er et stort slag

Randers FC var på vej mod holdets første sejr i Conference League-gruppespillet, men satte en 2-0-føring over styr, da tjekkiske Jablonec gæstede Cepheus Park torsdag aften.

Kronjyderne lignede et hold på sejrskurs, da holdet førte med 2-0 på vej ind i kampens sidste fase, men ti minutters passivt spil blev dyrt, da Jablonec fik scoret til både 2-1 og slutresultatet 2-2.

Cheftræner Thomas Thomasberg ærgrer sig stort.

- Vi havde Jablonec nede i sækken, men det var som om, at der sneg sig noget passivitet ind, og det blev dyrt for os.

- Det er et stort slag, fordi en sejr havde betydet, at vi ville være bedre indbyrdes og foran Jablonec med to point, siger en skuffet Thomas Thomasberg.

Cheftræneren er særligt træt af pointtabet, da hans mandskab længe var i kontrol over kampens forløb. Overordnet set mener cheftræneren også, at Randers overmatchede tjekkiske Jablonec.

- Vi spillede 65-70 minutter i kontrol og stod med et fremragende resultat. Jeg synes, at vi var stærkere end Jablonec, så det er skuffende, at vi kun fik et point med videre, siger Thomas Thomasberg

I kampens døende minutter blev den brandvarme Randers-angriber Stephen Odey tildelt et direkte rødt kort for at svinge en albue i hovedet på en Jablonec-spiller. Han kan nu se frem til karantæne.

- Jeg kunne ikke se det, men medmindre det var en klokkeklar fejl fra dommeren, så var det jo direkte dumt af Stephen (Odey red.). Det er klart, at han vil blive savnet i de to resterende kampe, siger cheftræneren.

Anfører Erik Marxen var ligeledes skuffet over, at mandskabets tabte 2-0-føring.

- Det var skuffende. Vi spillede noget af det bedste fodbold, vi har præsteret, i de første 20 minutter af anden halvleg. Men det virkede til, at holdet blev en anelse overmodige.

- De fik lagt et pres, og så lukkede vi et mål ind på en dødbold. Vi forsøgte at skrabe den hjem, men det lykkedes ikke, fortæller Erik Marxen.

Randers FCs næste europæiske opgave bliver hjemme på Cepheus Park, hvor CFR Cluj fra Rumænien kommer på besøg i gruppespillets næstsidste kamp.