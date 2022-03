Slagsmål efter FCK-brag

Politiet havde varslet ballade, og det kom der.

Efter Conference League-kampen mellem FC København og PSV Eindhoven måtte politiet foretage flere anholdelser og tage hundene i brug, da der opstod uroligheder efter kampen.

Vicepoliti-inspektør Jesper Bangsgaard kunne overfor Ekstra Bladet bekræfte, at der i alt er foretaget fem anholdelser.

- Vi har foretaget fem anholdelser i alt. Der har været mindre slagsmål rundt omkring, men ikke noget alvorligt. Det hele er forløbet nogenlunde, som vi havde håbet, fortæller Jesper Bangsgaard.

En større gruppe PSV-tilhængere var taget på Old Irish Pub ved Rådhuspladsen for at fejre sejren, imens en gruppe FCK-fans var taget på Proud Mary, der ligger lige ved siden af.

Det førte til brostens-kast mellem de to grupperinger, men politiet fik hurtigt styr på urolighederne.

Politiet var massivt til stede hele aftenen. Foto: Kenneth Meyer

Kort efter kampen forsøgte en gruppe FC København-tilhængere at komme over til PSV-fansene, hvilket resulterede i en smule tumult.

- Vi har foretaget et par anholdelser. Jeg kan ikke sige, hvem de holder med, men de er i hvert fald danske, fortalte vicepoliti-inspektør Jesper Bangsgaard til Ekstra Bladet tidligere på aften.

- Langt de fleste hollændere er ved at være ved Svanemøllen og på vej væk med tog, imens FCK'erne er lidt over det hele, så dem har vi ikke helt styr på, men vi følger de største af grupperne tæt og så håber vi, at det snart ebber ud lige så stille.

PSV Eindhoven endte med at vinde kampen hele 4-0, og FC København er dermed ude af Conference League.