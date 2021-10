Slagtet: - Min fejl!

Bodø/Glimt sendte chokbølger gennem fodboldeuropa torsdag aften, da det norske Eliteserie-mandskab lammetævede det italienske storhold AS Roma under ledelse af José Mourinho.

6-1 lød de utrolige tenniscifre på Aspmyra Stadion, hvor nordmændene på alle parametre ydmygede romerne.

- Det var min egen fejl. Det bedste hold vandt. 6-1 eller 5-1 spiller ingen rolle. Efter 3-1 var kampen tabt, lød det fra en fåmælt Jose Mourinho på det efterfølgende pressemøde i Norge ifølge VG, der citerer det norske nyhedsbureau NTB.

- Det var et chok. Jeg overvurderede mine egne spillere. Jeg kan næsten ikke finde ord, fortsatte José Mourinho, der havde valgt at spare en række spillere fra den normale startformation, men som stadig stillede med et slagkraftigt mandskab.

Romas stjerner blev slagtet af norske Bodø/Glimt. Her ses en skuffet Tammy Abraham. Foto: Ritzau Scanpix

I pausen, hvor Bodø var foran 2-1, forsøgte José Mourinho at forhindre katastrofen ved bl.a. at sætte Bryan Cristante og Henrikh Mkhitaryan på banen. Efter en time fulgte Tammy Abraham og Lorenzo Pellegrini.

Lige lidt hjalp det. Det norske tog anført af Erik Botheim og Ola Solbakken hamrede lige igennem Mourinhos tropper gang på gang.

José Mourinho kunne bare se til, mens Roma blev tromlet i Bodø. Foto: Ritzau Scanpix

- Jeg havde gode intentioner om at hvile mine spillere på grund af det hårde program i Italien. Det positive er, at ingen kommer til at spørge mig, hvorfor de samme spillere spiller hver eneste gang, lød det fra Mourinho, der også nævnte kulden og kunstgræsset som årsager til nederlaget inden han fremhævede en specifik modspiller.

- Det så ud som om, at Ola Solbakken kørte MotoGP, mens vores forsvarsspillere var på cykel. Vi mødte et hold med god kvalitet, sagde José Mourinho kortfattet, inden han stak af fra pressemødet.

Med sejren er Bodø/Glimt godt på vej videre fra gruppen i Conference League, hvor nordmændene har skrabet syv point sammen på førstepladsen, mens Roma følger efter på seks point. Zorya og CSKA slutter gruppen af.