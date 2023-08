Stjerne til salg: Er velkommen i Superliga-klub

Johannes Hoff Thorup tror, at Andreas Schjelderup er en rigtig dyr herre, men fortæller, at nordmanden skal være velkommen, hvis muligheden byder sig

Skal Ernest Nuamah erstattes?

Det var ét af samtaleemnerne efter FC Nordsjællands flotte 5-0-sejr over FK Partizan torsdag aften i Conference League-playoff, eftersom norsk TV 2 tidligere på dagen kunne erfare, at den tidligere FCN-dreng Andreas Schjelderup var blevet sat til salg i Benfica.

Derfor var det naturligt at spørge, hvorvidt det ikke kunne være erstatningen for Nuamah.

- Jeg vil sige, at jeg er ikke økonomiuddannet, men som jeg lige kan regne ud med den handel, der blev lavet med Benfica, så er han vist en rimelig dyr herre at skulle hente retur igen, siger Johannes Hoff Thorup til bold.dk og resten af den fremmødte presse.

- Nu er der selvfølgelig måske kommet lidt i kassen, men jeg ved ikke, om det vil være det mest oplagte, for jeg tror, at han er en dyr herre.

Annonce:

- 'Schjelle' skal altid være velkommen, hvis muligheden byder sig. Han er en fantastisk knægt, der satte pris på at være her, og vi satte også pris på ham.

Andreas Schjelderup mangler spilletid. Foto: Jens Dresling

Holder tæt kontakt

Manden med pengene i FC Nordsjælland, sportschef Jan Laursen, tvivler også på, at et retur for Schjelderup, der tog turen til Benfica tilbage i januar, er realistisk.

- Han er, ligesom mange andre, én, vi holder en tæt kontakt til, og en, der følger os, men han er også lige kommet til en stor klub på en stor aftale, så det er ikke det, der er det mest sandsynlige.

Vi håber altid, at vores spillere klarer sig godt, hvor de er. Nogle gange får man bare heller ikke en fair chance på grund af udskiftninger og så videre, men det må vi se, siger sportschefen.

Andreas Schjelderup har blot fået tre kampe for Benfica.

I FCN blev det til 56 kampe, hvor han lavede 17 mål og fem assists.