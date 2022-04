Stor skalp: Schmeichel og Leicester i europæisk semifinale

Kasper Schmeichel og Leicester City skulle helt hen i kampens afslutning for at sikre sig avancement til semifinalerne i Conference League.

Englænderne var bagud frem til det sidste kvarter i kvartfinaleopgøret ude mod PSV Eindhoven, hvorefter de scorede to mål, der var nok til at vinde med 2-1, som også blev det samlede resultat.

Hollandske PSV Eindhoven slog tidligere i turneringen FC København ud med 8-4 over to kampe.

Allerede fra begyndelsen blev der lagt et højt tempo, hvilket satte liv i fansene på lægterne.

I modsætning til det første opgør for en uge siden, der sluttede uden mål, virkede det nærmest usandsynligt, at det samme ville ske i returopgøret, hvor begge hold viste stor interesse i at byde sig til offensivt.

Efter knap en halv times spil brølede det hollandske hjemmepublikum ud i rent ekstase.

Ricardo Pereira (i midten) blev matchvinder med sin sene scoring til 2-1. Foto: Peter Dejong/Ritzau Scanpix

Den tidligere tyske verdensmester Mario Götze fandt med en kæk aflevering Eran Zahavi i dybden.

Trods en spids vinkel formåede den 34-årige israelske angriber at snyde Kasper Schmeichel efter boldtab af Youri Tielemans.

Det intense spil fortsatte i anden halvleg, hvor begge hold skabte muligheder for at score.

Med et lille kvarter tilbage af kampen fik Leicester omsider bolden i nettet.

Efter flot forarbejde af Ayoze Perez på baglinjen lagde spanieren bolden skråt tilbage i hollændernes felt, hvor James Maddison bankede bolden højt op i nettaget uden chance for Yvon Mvogo i PSV-målet.

I slutningen af den ordinære spilletid lykkedes det de engelske gæster at fuldende det sene comeback med en scoring af højrebacken Ricardo Pereira.

