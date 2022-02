Stort FCK-dilemma: Skal beslutte sig onsdag

FC København har haft et travlt transfervindue med hele seks tilgange, og det betyder nu, at der skal træffes nogle svære valg af cheftræner Jess Thorup, sportschef Peter Christiansen og kompagni.

Københavnerne kan nemlig ikke registrere alle deres seks nyindkøb samt Roony Bardghji til deres europæiske kampe i foråret.

Af UEFA-reglementet til Conference League fremgår det således, at:

'Til knockout-runderne kan en klub maksimalt registrere tre nye spillere til de resterende kampe i den aktuelle turnering. En sådan registrering skal være gennemført senest den 2. februar 2022 (klokken 24.00). Denne frist kan ikke forlænges.'

Og FCK får heller ikke lov til at registrere mere end tre spillere, selvom spillere som Jonas Wind og Ruben Gabrielsen, der var registreret i efteråret, har forladt klubben i januar. Det fastslog "PC" selv til et FCK INSIDE-arrangement i sidste uge.

Københavnerklubben må altså - ligesom alle andre klubber i turneringen - maksimalt registrere tre nye spillere.

Thorup og FCK skal vælge, hvem de vil registrere. Foto: Anthon Unger

Hvem er i spil?

De spillere, der i spil til at blive tilføjet til FC Københavns europæiske trup i denne omgang, er nyindkøbene Khouma Babacar, Denis Vavro, Paul Mukairu, Akinkunmi Amoo, Mamoudou Karamoko og Nicolai Jørgensen samt unge Roony Bardghji, der ikke var registreret i efteråret.

16-årige Roony Bardghji kan heller ikke registreres til den såkaldte B-liste, hvor mange unge spillere registreres. For at være i spil til det skal man have været tilknyttet en given klub i to år, og Roony Bardghji har blot været i FCK i halvandet år.

Fire af de syv nævnte spillere må derfor trække nitten og misse de europæiske kampe i foråret.

Så er spørgsmålet til en million, hvem det bliver. Grundet FC Københavns defensive kvaler med en skade til Marios Oikonomou og Ruben Gabrielsens exit, må man forvente, at Denis Vavro får en plads.

Det er straks sværere at spå om, hvilke af de offensive spillere der får en plads. De skal i hvert fald registrere minimum en angriber, de både Wind, Wilczek og Højlund er væk, og så vil det være oplagt med en kantspiller også.

Det er endnu uvist, hvem FC København skal møde i Conference League. Som følge af deres førsteplads i gruppespillet springer de nemlig den første knockoutrunde over og er direkte kvalificeret til ottendedelsfinalerne i turneringen. Der er lodtrækning til ottendedelsfinalerne i slutningen af februar.

