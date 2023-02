Stryger matchvinder i tæt opgør

Landsholdsspiller Jens Stryger Larsen startede ude, men kom alligevel i fokus, da Trabzonspor torsdag slog Basel 1-0 i Conference Leagues 16.-delsfinaler.

Stryger kom ind som venstreback fra starten af anden halvleg, og efter 65 minutter gjorde han sig selv til matchvinder, da han efter et løb ind i feltet fra tæt hold fulgte op på en ripost.

Den havde holdkammeraten Trezeguet fremtvunget, og i sin iver for at fejre målet med danskeren stak han sin arm ud og nedlagde ubevidst Stryger.

Den voldsomme episode havde uden tvivl udløst et direkte rødt, hvis det havde været en modstander. Men Stryger kom efter at have ømmet sig på benene og fejrede målet med holdkammeraterne og et tyrkisk flag til ære for ofrene for jordskælvet i landet.

Han måtte dog med munden fuld af blod en tur på sidelinjen og modtage behandling, inden han kom tilbage på banen og spillede færdig.

Andetsteds var Frederik Rønnow mellem stængerne, da Union Berlin spillede 0-0 mod et bovlamt Ajax-hold i det første af to opgør mellem mandskaberne i Europa Leagues 16.-delsfinaler.

Maurits Kjærgaard blev til gengæld på bænken, da Red Bull Salzburg i samme turnering hjemme slog Roma 1-0.

I Conference League fik Andrew Hjulsager desuden en halv time som indskifter i Gents 0-1-nederlag hos Qarabag, og Adam Sørensen og Albert Grønbæk var med fra start i Bodø/Glimts 0-0'er mod Lech Poznan.

I både Europa League og Conference League er der returkampe i næste uge.