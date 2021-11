Tåkrummede interview: Irriteret Mourinho går løs på nordmand

Åååh, man kan sommetider godt sætte sig ind i, hvordan det må være for spillere og trænere at skulle stå ret foran pressen efter en kamp. Især når det er gået dårligt, må det være en udfordring at skulle finde på noget begavet at sige – uden at det kammer helt over.

José Mourinho virker ikke altid synderligt begejstret for konceptet – især ikke når det er gået hans hold dårligt.

Heller ikke torsdag aften, hvor portugiseren var svært irriteret over dommernes præstationer i 2-2-kampen hjemme på Stadio Olimpico mod norske Bodø-Glimt.

Norske Viasat 4 havde den tidligere topspiller Jan Åge Fjørtoft fremme i forreste linje, da de interviewede trænerlegenden. Og her fik ellers bundrutinerede Fjørtoft sit at se til.

- Hvordan forklarer du kampen i dag, prøvede Fjørtoft først.

- Dommerne må udtale sig, men det gør de ikke, lød svaret.

Jan Åge Fjørtoft har i en årrække fungerer som ekspertkommentator i norske medier. Foto: Sven Simon/AP/Ritzau Scanpix

Og så begik nordmanden en fejl, som han nok efterfølgende ærgrer sig over. Han spurgte:

- Hvad gjorde dommerne forkert?

Bare Mourinhos umiddelbare ansigtsudtryk siger alt. Han var dybt overrasket over, at det spørgsmål overhovedet kunne komme over Fjørtofts læber.

- Så du kampen?

- Ja, selvfølgelig. Men jeg vil have din udlægning, prøvede Fjørtoft.

- Du kan fortælle.

- Nej, jeg vil høre det fra dig, insisterede nordmanden.

- Du kan fortælle. Du kan fortælle, gentog Mourinho.

- Du ved det godt, ik’?

Efter at have gennembanket Roma på eget græs lykkedes det igen Bodø-Glimt at få point ud af italienerne torsdag aften. Foto: Alberto Lingria/Reuters/Ritzau Scanpix

Jan Åge Fjørtoft forsøgte igen:

- Du mener, der skulle være straffespark?

- Og du, kom det kort fra Mourinho, der meget gerne ville høre Fjørtofts udlægning.

- Jeg vil gerne høre, hvilke episoder, du refererer til som Roma-træner, sagde Fjørtoft.

- Du så det ikke, spurgte Mourinho så.

Og her virkede det til, at Roma-træneren fik overtaget på sin modstander. Fjørtoft gik i defensiven.

- Jeg er ikke en normal tv-journalist.

- Fortæl mig, hvad du så, blev Mourinho ved.

- Jeg kunne ikke se det, jeg sad så langt væk. Så du må fortælle mig det, lød det norske svar.

- End ikke på skærmen, spurgte en nu mere dominerende Mourinho.

- Heller ikke efter kampen?

Så lykkedes det Jan Åge Fjørtoft at få samlet sig:

- Så du mener, dommerne snød jer i dag?

- Selvfølgelig, svarede Mourinho.

José Mourinho på sidelinjen torsdag aften. Foto: Alberto Lingria/Reuters/Ritzau Scanpix

Herefter ebbede det tåkrummede interview desværre ud, da Fjørtoft spurgte til Bodø-Glimt. Mourinho svarede med tørre floskler, hvordan der blev scoret mål, og hvordan kampen udviklede sig.

Desværre.

Til Dagbladet fortalte Jan Åge Fjørtoft efterfølgende om det langt fra behagelige interview.

- Han spiller altid en rolle. I den omvendte kamp (som Bodø-Glimt vandt 6-1, red.) gik det ud over hans eget hold. I dag var det dommeren, og jeg måtte bare stå det igennem.

- Hvem er han i dag. Skal han hylde eget hold, modstanderen eller dommerne? Han spiller en rolle, og det gør ham uforudsigelig, sagde han og tilføjede, at da kameraet var slukket, var der ingen sure miner.

De to parter gav hinanden hånden og gik videre.