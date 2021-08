Taknemmelig Daramy: Nu kan jeg hjælpe familien

Han efterlader sine modstandere dybt forvirrede i sine driblingers slipstrøm.

Men er Mohamed Daramy også selv en kende forvirret for tiden, så er det ikke noget at sige til det.

Stjernestatus i Superligaen har kastet en stor Ajax-kontrakt og en landsholdsudtagelse af sig, og forleden fik han også lige klemt et nyt kørekort ind.

- Nej, det er ikke rigtigt gået op for mig endnu. Der er sket en hel masse nyt hele tiden, sagde han på pressemødet efter 5-0 sejren over Sivasspor i hans afskedskamp for FC København.

- Jeg skal ned til Amsterdam i morgen, men så kommer jeg jo hurtigt tilbage til landsholdet, så det er lidt stress med frem og tilbage.

Mohamed Daramy kommer så langt fra fra noget velhaverhjem. Tværtimod har han måttet hjælpe sin mor med at tage sig af sine mindre søskende i lejligheden i Avedøre. Og nu har han så fået en stor kontrakt.

-Ja, det betyder, at jeg også kan hjælpe dem endnu mere. At de er glade, gør også mig glad. Det er vigtigt for mig, at de har det godt, sagde han og nikkede alvorligt.

Mohamed Daramy trænger snart til at sidde et roligt sted og lade det hele bundfælde sig, men det varer nok lidt, før han kommer så langt ned på jorden. Foto: Lars Poulsen

Men ellers var der nok at smile af denne aften, hvor han igen holdt legestue i Parken. Og både da han blev skiftet ud og efter kampen ville alle have en bid af ’Mo’, der længe blev hyldet af fanskaren.

- Det var en speciel afsked. Det var også en dejlig kamp med en masse mål. Det betød også meget for mig, at vi kom videre i Conference League i min sidste kamp her i dag.

- Jeg blev helt rørt, da alle krammede mig og sagde tak for alt, og at de glæder sig til at se, hvad der kommer til at ske i Amsterdam, fortalte angriberen, der efter sit mål var ude at kramme en ung kammerat til sin lillebror.

Han glæder sig selvsagt til næste kapitel.

- Jeg har været rigtig glad for det hele og glæder mig til fremtiden, men jeg vil også savns FCK, sagde han og forlod presselokalet, fordi han var udtaget til dopingkontrol.

Jess Thorup siger tak for indsatsen til Daramy, som han spår en endog meget stor karriere. Foto: Lars Poulsen

Imens kunne træner Jess Thorup fortælle, at han venter endog meget store ting fra Daramy fremover.

- En ting er at have de færdigheder, han har, og som fremkalder den X-faktor på banen. Et er at han laver mål og assists nu. Mange er benovede over hans driblinger. – Men at han i løbet af godt et år tager så stort et skridt fra U19 til at være så afgørende for vores hold..

- Vi kender ikke overliggeren for hans muligheder. Derfor påtager jeg mig at tro på, at han kan videreudvikle sig, så jeg håber, at han kommer til en klub, hvor han kommer til at spille, lød det fra den tidligere U21-landstræner, som har givet Daramy tryghed via de mange startpladser og frihed til at udfordre, når han var på banen.

Daramys farvel-show: FCK videre