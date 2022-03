Tog narko før FCK-kamp

Det viser sig, at forsvarsspilleren Joseph Chipolina tog markante midler i brug inden kampen mod FC København i efteråret 2021.

Han varmede tilsyneladende op til kampen ved at indtage kokain.

34-årige Chipolina gennemgik en dopingtest efter Conference League-kampen, som viste, at han havde benyttet sig af det ulovlige stof.

Dermed overtræder han UEFA's disciplinærregler for doping. UEFA åbnede efterfølgende en disciplinærsag imod spilleren. Overtrædelsen af dopingreglerne betyder, at Chipolina får en straf på en måneds karantæne fra at spille med sin klub.

Kokainen fik dog ikke indflydelse på kampens resultat på Victoria Stadium på Gibraltar.

FC København gennembankede Gibraltar-klubben i gruppespillet, da de to hold bragede sammen i Europa Conference League i efteråret 2021. FCK vandt kampen 4-0.

Det var klubbernes andet møde. De mødte nemlig også hinanden i Parken d. 30 september. Der vandt FCK 3-1.

Joseph Chipolina har tidligere besøgt Parken i forbindelse med EM-kvalifikationskampen mod Danmark i 2019. Han har været en del af Gibraltars landshold siden de blev godkendt af UEFA i 2013.