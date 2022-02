Trods kritik: - Det er ikke hans skyld

Leicester City har gang i en dårlig sæson og er tilmed inde i en skidt stime med fem kampe uden sejr.

Målene er decideret haglet ind bag den danske landsholdskeeper, Kasper Schmeichel, som ganske uvant har modtaget kritik fra fansene for sine præstationer denne sæson.

Men det drejer sig om et fåtal af fans, der er utilfredse med den danske Leicester-legende.

I hvert fald hvis man skal tro de dedikerede fans, som Ekstra Bladet opsøgte onsdag eftermiddag foran mægtige King Power Stadium, hvor Premier League-klubben torsdag aften tager imod Randers FC i Conference League.

- Kasper har været en absolut legende som altid. En førsteklasses målmand. Ren verdensklasse, lyder det fra den mangeårige superfan Nick, der slår fast.

- Jeg tror ikke, du finder mange Leicester-fans, der har noget som helst dårligt at sige om Kasper Schmeichel hverken på eller udenfor banen. Hvad angår hans målmandsspil, så har han holdt os inde i mange kampe med sine redninger.

Nick er ikke i tvivl. Kasper Schmeichel er verdensklasse. Foto: Claus Bonnerup

- Der har været kritiske røster fremme tidligere på sæsonen, om Kasper Schmeichel med sine 35 år er ved at være forbi sine bedste år. Hvad tænker du om det?

- Det er et absolut mindretal af fansene, der ikke er tilfredse med Kasper Schmeichel. Det er min helt klare og tydelige opfattelse. Alle målmænd laver fejl, men der er meget langt mellem Kaspers fejl, mens han til gengæld ofte laver redninger i den absolutte verdensklasse, lyder det fra Nick, der kun ønsker at få sit fornavn i Ekstra Bladet.

I den helt anden ende af skalaen, altså navneskalaen, er der fuldstændig enighed om Kasper Schmeichels præstationer.

Mr. Hillyar, der kun ønsker sit efternavn i Ekstra Bladet, erkender, at Kasper Schmeichel har haft bedre sæsoner i Leicester, men alligevel vil han ikke bytte målmand, hvis han fik chancen.

- Jeg synes, Kasper har gang i en god sæson. Det er ikke hans skyld, at det er væltet ind med mål mod os. Han er stadig en af de bedste i Premier League og en af de bedste i Europa. Vi håber, han bliver nogle år endnu, lyder det fra mr. Hillyar med henvisning til et længere interview med Kasper Schmeichel i Daily Mail, hvor danskeren åbnede for at slutte karrieren andetsteds, hvis den fortsætter længe endnu.

Mr. Hillyar tøver ikke med at kalde Kasper Schmeichel blandt Europas bedste trods en sæson, hvor målene er væltet ind i Leicester. Foto: Claus Bonnerup

Den nordirske Leicester-manager, Brendan Rodgers, blev naturligvis også spurgt til sin danske keeper under onsdagens pressekonference, og Rodgers har aldrig skænket det så meget som en tanke at bænke Kasper Schmeichel, når det virkelig gælder.

- Kasper er meget vigtig for vores klub. Det har han været i mange år, og det er på baggrund af fantastiske præstationer. Det er ikke Kaspers skyld, at vi har lukket mange mål ind. Han er en del af holdet, og det er holdet, der har fejlet. Særligt på dødbolde.

- Kaspers niveau er virkelig højt, og han kan sagtens spille her på højeste niveau i nogle år endnu, sagde Brendan Rodgers.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tonen sat: Randers er en sten på vejen

Tonen er sat i Leicester.

På trods af en skuffende 11. plads i Premier League, en pinlig exit fra FA Cuppen med 1-4 mod Nottingham Forest og store defensive problemer, så levnes Randers FC ikke en chance, når det danske Superliga-mandskab torsdag aften løber ind på King Power Stadium mod Leicester City.

Bare tag åbningsseancen på pressemødet med Brendan Rodgers i det britiske onsdag eftermiddag. Efter lidt høflighedsfraser fra de britiske journalister kom spørgsmålet:

- Can you win it?

Her blev der ikke talt om kampen mod Randers. Nej, der blev hentydet til turneringen. Randers er blot en sten på vejen...

Brendan Rodgers svarede uden at kny, at det var hans mål at stå blandt et af de sidste mandskaber i Conference League, som Leicester skuffende dumpede over i, efter Premier League-holdet blev nummer tre i sin Europa League-gruppe.

Brendan Rodgers er presset som Leicester-manager. Et skidt resultat mod Randers kan bringe ham i farezonen. Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

Brendan Rodgers har selvfølgelig læst på lektien og ved, hvem Randers er, og hvad de står for.

- Et solidt 4-4-2 mandskab, der har gjort det godt for at nå hertil. De er gode oppe foran og et bundsolidt fodboldhold. Vi skal gøre vores bedste, men målet er at tage en sejr med til Danmark i næste uge.

Hverken de britiske fans eller stakkels Wilfried Ndidi kender dog Randers FC i detaljen.

- For at være ærlig, så kender jeg ikke meget til dem, men vi har set video af dem, og det ser ud til at være et rigtig godt hold. Det er et meget kompakt hold, der arbejder rigtig godt sammen, lød høflighedsfraserne fra den nigerianske midtbanestjerne.

Leicesters stjerner lægger sidste fod på forberedelserne til Randers-kampen. Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

Så var Leicester-fan Nick straks mere informeret. Sådan er det tit med fans...

- Jeg har kigget lidt på Randers’ hjemmeside for at søge efter billetter til udekampen, men der er åbenbart kun plads til 10.000 tilskuere, så det var ikke muligt. Randers er en ny klub, og er placeret i den østlige del af Jylland.

- Det er alt, hvad jeg ved om Randers, men det betyder ikke, at hverken fans eller Leicester-spillerne kommer til at tage let på opgaven.

- Vi burde da være store favoritter, men vi spiller dårligt for tiden og skulle aldrig været røget i Conference League. Leicester var i en nem gruppe med et skadesplaget Napoli-hold og et dårligt Spartak Moskva-hold, der begge sluttede foran os, siger Nick og afslører venligt, hvor Randers skal stikke kniven ind.

- Vi har været meget sårbare på dødbolde. Når vores modstandere har fået hjørnespark, har de betragtet det som et straffespark. Det må være Randers' chance, hvis de er gode på dødbolde ...

Det er de ...