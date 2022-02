TV 2-vært: - En livsbegivenhed

Randers FC har gang i det helt store europæiske eventyr.

Klubben kvalificerede sig, med pokalsejren over Sønderjyske, for første gang nogensinde til et europæisk gruppespil, og det endte endda med avancement på bekostning at rumænske Cluj og tjekkiske Jablonec.

Nu gælder det Leicester i Conference Leagues knockoutfase, og det er selvfølgelig ikke gået ubemærket hen i det kronjyske.

550 Randers-fans har billetter til braget mod Leicester, og en god del af dem samlede sig før kampen på pubben ’Walkabout’ centralt i Leicester for at mærke ’away’-stemningen.

Blandt disse TV 2-værten Christian Degn, der er erklæret Randers-fan.

- Det er det eneste rigtige sted at sidde i dag, der er en stor fodboldkamp, hvis man er Randers-fan. Det er historiens største kamp og lidt en livsbegivenhed. Jeg er jo ikke FCK-fan, så det er lidt enestående at opleve Europa-stemningen som Randers-fan, siger Christian Degn, der ikke tøver med at gjalde med på slagsangene sammen med de øvrige danske fans på pubben.

Christian Degn føler næsten, at Randers er rykket til Leicester. Det fejres med en øl og fin pålædning. Foto: Claus Bonnerup

Tv-værten er imponeret over opbakningen til Randers FC i Storbritannien.

- Det er jo som at gå i Gråbrødrestræde hjemme i Randers. Overalt er der folk, man kender her i Leicester, og det der har været en fantastisk hyggelig stemning, hvor man kan fornemme, det er noget specielt for folk.

- Jeg kan kun tale for mig selv, og jeg synes, det er mega fedt at få lov til at opleve. Jeg tror, vi alle har længtes efter at komme ud og opleve noget igen. For mig er det første rejse siden corona.

- Det er fantastisk at få nogle øl med nogle gode venner, og jeg er spændt på, hvor længe, jeg kan sige noget fornuftigt. Men det skal der også være plads til i livet, lyder det fra tv-værten, inden han trissede tilbage mod hotellet for at tage en øl-pause.

Randers FC er 'Degnamite'! Foto: Claus Bonnerup

Flere af de medrejsende Randers-fans er helt på linje med Christian Degn. Randers FC er ikke en klub, der er i Europa hvert år eller møder Premier League-modstand hver sæson.

- Det er kæmpestort. Det er den største kamp i klubbens historie. Så er det bare en fed away-tur med masser af Randers FC-fans, siger Joachim Krüger.

Joachim Krüger, Rasmus Klitte og Jakob Glud skåler for en fantastisk Europa-tur med Randers FC. Foto: Claus Bonnerup

- Jeg tror, det er stort for både klubben og fansene. Kommercielt for klubben og en oplevelse for fansene. Det at føle man er her. Randers har spillet i Europa før, men vi har aldrig været så langt eller i et gruppespil. Jeg tror, der er mange, der gerne vil med på denne tur, også fordi der har været corona i efteråret og ikke rigtig har været muligt at komme afsted i gruppespillet, lyder det fra sidemanden Jakob Glud.

- Det har selvfølgelig en kæmpe betydning, at det er netop Leicester, vi har trukket. Det skaber en kæmpe interesse for klubben og fansene. Jeg tror også, at det er derfor, der er SÅ mange Randers-fans på plads, siger Rasmus Klitte.

Læs meget mere om Randers' Conference League-brag mod Leicester herunder:

- Det vil være en katastrofe

Trods kritik: - Det er ikke hans skyld

Himmel eller helvede: Én sejr fra drømmeland