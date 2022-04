Udelukket efter klammeri

Bodø/Glimt må undvære cheftræner Kjetil Knutsen, når den norske fodboldklub torsdag på udebane mod AS Roma skal forsøge at spille sig videre til semifinalerne i Conference League.

Det har Det Europæiske Fodboldforbunds (UEFA) disciplinærkomité besluttet mandag.

Romernes målmandstræner, Nuno Santos, får heller ikke lov til at være til stede på bænken under kampen.

Det sker, efter at der opstod klammeri mellem Knutsen og Santos i sidste uge, da de to mandskaber mødtes i Norge. Her vandt hjemmeholdet med 2-1 efter et sent sejrsmål.

Efter kampen føg det med beskyldninger fra begge lejre i retning mod modstanderholdet.

Kjetil Knutsen hævdede, at Nuno Santos under kampen havde chikaneret ham i at udføre sit arbejde. Fra gæsternes lejr forlød det dog, at det var Knutsen, som havde angrebet det italienske holds målmandstræner.

Politiet blev tilkaldt efter et sammenstød i spillertunnelen efter kampen, men da betjentene ankom, var der faldet ro på.

Efterfølgende har Bodø/Glimt dog valgt at politianmelde Nuno Santos for vold mod Knutsen. Den norske klub hævder, at Uefa ligger inde med videomateriale, der bekræfter overfaldet.

Som reaktion på disciplinærkomitéens afgørelse mandag oplyser Bodø/Glimt, at klubben har tænkt sig at anke beslutningen om at udelukke Kjetil Knutsen fra torsdagens returkamp i Rom.

De to klubber har et indgående kendskab til hinanden, da de har mødt hinanden tre gange i denne sæson. I gruppespillet vandt Bodø/Glimt med 6-1 på eget græs. Den anden kamp sluttede 2-2.