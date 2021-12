Utilfreds Conte: - Utroligt

Tottenham gør sig tanker om at appellere Det Europæiske Fodboldforbunds (UEFA) beslutning om at taberdømme den engelske klub i Conference League-kampen mod Rennes.

Det antyder Tottenhams italienske manager, Antonio Conte.

Opgøret blev afgjort på skrivebordet med en 3-0-sejr til franskmændene til følge, efter at det blev aflyst grundet et coronaudbrud hos Tottenham.

Holdet skulle bruge en sejr i kampen for at overhale Vitesse i gruppen, men den mulighed fik Tottenham altså aldrig.

- For mig, klubben og fansene virker det utroligt, at UEFA ville træffe den beslutning. Det er helt sikkert uretfærdigt. Vi fortjener at spille for at kvalificere os på banen.

- Jeg er meget skuffet over UEFA's beslutning, understreger han ifølge Reuters.

- I forklaringen om nederlaget har jeg læst, at Tottenham ikke kunne spille kampen på grund af coronatilfælde. Det bestrider jeg. Det er ikke definitivt slut, der er endnu et skridt for enten at stadfæste eller ikke stadfæste den her utrolige beslutning, siger han.

Mens Rennes gik videre som nummer et i gruppen, gik andenpladsen til hollandske Vitesse.

Efter afgørelsen på skrivebordet endte Vitesse med tre point mere end Tottenham.

Da der skulle trækkes lod om opgørene i Conference League-slutspillets playoffrunde, var sagen endnu ikke afgjort, og både Tottenham og Vitesse var blandt modstanderne for en række hold.

Lodtrækningen afgjorde, at det er østrigske Rapid Wien, som skal møde hollænderne over to kampe i februar næste år, medmindre udfaldet af Tottenhams aflyste kamp ændres i mellemtiden.