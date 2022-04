Vanvittige scener: Skyder fyrværkeri på fans

Det stak fuldstændig af blandt fansene, da Olympique Marseille og PAOK tørnede sammen i den første kvartfinale-kamp i Conference League.

De mest fanatiske Marseille-fans skød fyrværkeri mod fan-afsnittet, hvor PAOK-fansene stod, hvilket betød, at stadion-speakeren måtte tage ordet og forklare, at kampen ikke ville gå i gang, hvis det ikke stoppede omgående.

Fyrværkeri tæt på at ramme de græske fans. Foto: Gonzalo Fuentes/Ritzau Scanpix

Galskaben begyndte dog allerede før kampen, hvor der havde været vilde konfrontationer mellem fangrupperingerne og politiet.

En gruppe Marseille-fans havde affyret skud fra en paintball-pistol mod et hotel, hvor der angiveligt var en stor gruppe græske fans.

Rundt i byen var der også mange sammenstød mellem de græske og franske fans. Ifølge flere medier var en gruppe AEK Athen-fans rejst til Marseille for at slutte sig til franskmændene og få ram på rivalerne.

Kort før kampen var der flere store sammenstød mellem politi og fans foran stadion, hvor der blev affyret raketter og kasteskyts mod politiet, der som modsvar affyrede tåregas og gummikugler.

Da fansene var kommet ind på stadion og spillerne trådte ind på banen, begyndte et kæmpe 'pyroshow' blandt Marseille-fansene.

Store mængder pyroteknik blev anvendt under kampen. Foto: Nicolas Tucat/Ritzau Scanpix

Også i den anden ende hos PAOK-fansene var der gang i den. Det var dog noget mere alvorligt, da politiet følte sig nødsaget til igen at kaste med tåregas for at få kontrol over urolighederne.

PAOK-fansene prøver at undgå tåregassen. Foto: Gonzalo Fuentes/Ritzau Scanpix

Tåregassen hjalp dog ikke synderligt, og der blev kastet med sæder, lightere, røgbomber og andre ting før, under og efter kampen fra PAOK-fansene.

Under kampen måtte kontrollørerne opstille et net ved hjørneflagene, så spillerne ikke blev ramt af kasteskyts, når de var ude for at tage hjørnespark.

Kampen endte med en 2-1 sejr til Marseille, hvor Dimitri Payet blandt andet scorede et mål, der må kandidere til at vinde dette års Puskas-pris.

Urolighederne fortsatte, da kampen var blevet fløjtet af. PAOK-fansene kastede romerlys mod Marseille-fansene, hvilket fik de franske supportere til at forsøge at storme hegnet og komme i direkte kontakt med grækerne.

Det lykkedes dog ikke, da der blev tilkaldt en stor mænge kampklædte politifolk.

Romerlys blev kastet frem og tilbage mellem de to grupperinger. Foto: Nicolas Tucat/Ritzau Scanpix

