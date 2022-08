Vestegns politi: - Vi er klar til at rykke ind

Det gik helt galt sidste gang, der var europæiske udebanefans på Brøndby-stadion.

Pogon Szczecins-fans gik mere eller mindre bersærk på udebaneafsnittet, og kontrollørerne på stadion måtte assisteres af politiet for at få ro på gemytterne.

Det var dog kun indtil, at fansene fra begge hold kom ud fra stadion.

Her stak det nemlig helt af igen, da de to fangrupperinger forsøgte at komme i totterne på hinanden. Det resulterede i, at to betjente endte på hospitalet for at modtage behandling.

En polsk fan blev anholdt og fik en straksdom på tre måneder for at have udøvet vold mod politiet.

For at undgå alt denne ballade har Københavns Vestegns Politi indført en skærpet strafzone på og omkring Brøndby Stadion. Bliver man dømt for kriminalitet inden for zonen, kan straffen fordobles.

Artiklen fortsætter under billedet...

Brøndbys hardcore fans brugte store mængder pyro lige før kampen blev fløjtet op. Senere blev der kastet pyro mod de polske fans ude foran stadion. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Annonce:

Politiinspektør hos Københavns Vestegns Politi Mogens Lauridsen håber, at zonen får folk til at tænke sig om, inden kampen går i gang.

- Vi har prøvet at sende et stærkt signal om, at vi ikke vil tolerere den her voldelighed. Jeg tror, folk gør sig en tanke inden kampen, så man mentalt forbereder sig på, at man måske ikke behøver involvere sig i alt, der foregår rundt omkring stadion.

- Hvis der nu er nogle udenlandske fans, der gør et eller andet, så er det jo ikke en invitation til, at hjemmeholdets fans skal deltage i det, siger politiinspektøren til Ekstra Bladet.

Udover at forsøge at sikre, at der ikke opstår nogle uroligheder til kampen, håber Mogens Lauridsen også, at fansene vil reflektere over den skærpede strafzone.

- Vi håber, det giver anledning til noget refleksion blandt fansene, fordi det er jo fra dem, det skal komme. Det er dem, der kan ændre på det her.

Annonce:

Politiinspektøren regner med, at der kommer i omegnen af 1.000 Basel-fans til kampen, og de vil blive fulgt af politiet både før og efter kampen for at sikre mod sammenstød mellem fangrupperingerne.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst: