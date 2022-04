- Vi vandt den vigtigste kamp

Norske Bodø/Glimt slog italiener-klubben Roma med José Mourinho i spidsen to gange i årets Conference League.

Alligevel er det Mourinho og Rom-klubben, som torsdag gik videre i slutspillet.

Mourinho ønsker cheftræner Kjetil Knutsen og hans mandskab tillykke med, hvor langt de nåede i turneringen.

Men i sidste ende var torsdagens kamp ingen sag for Roma, mener Mourinho.

- Fra det første minut var kampen ovre. Tillykke til dem for at være kommet så langt. Vi vandt kun én kamp, men det var den vigtigste, siger han til Viaplay efter 4-0-sejren.

De to klubber mødtes allerede i gruppespillet i Conference League. Her kørte nordmændene Roma over i en 6-1-sejr på hjemmebane, inden de hentede en 2-2-uafgjort i Rom.

I kvartfinalen var de to atter oppe imod hinanden, og Bodø/Glimt kom fra start med en 2-1-sejr i det første opgør i Norge.

Men torsdag aften skruede Roma altså op for niveauet, og et hattrick fra Nicolo Zaniolo og et enkelt mål fra Tammy Abraham var nok til at sikre avancement for den italienske klub.

Bodø/Glimts 23-årige kantspiller Ola Solbakken ærgrer sig over nederlaget.

- Det er lidt trist. Det var lidt træls at ryge ud med så ringe en præstation. Man prøver at se det lidt i perspektiv: Rejsen er noget, man bør være stolt af. Men skuffelsen er den dominerende følelse lige nu, siger han til Viaplay.

Bodø/Glimt fortjente i det hele taget ikke at få noget med fra kampen, mener Solbakken.

- Det er først og fremmest fortjent. Vi var ikke i nærheden af at være gode nok i dag. Det er forbandet frustrerende, at vi står og kigger på vores egne fødder og gemmer os. Det lignede ikke, at vi gad at være derude. Vi taber 4-0, men det kunne sikkert have været med mere, siger han.

Med sejren over Bodø/Glimt er Roma videre til semifinalen af Conference League, hvor holdet skal møde britiske Leicester, der slog hollandske PSV Eindhoven torsdag.

De to skal mødes over to opgør henholdsvis 28. april og 5. maj.

Conference League er en af de tre kontinentale fodboldturneringer, som Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) arrangerer. De andre to er Champions League og Europa League.