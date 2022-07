Viborg buldrer videre i Europa

Torsdag gik Viborg FF videre til tredje kvalifikationsrunde i Conference League, da holdet fra domkirkebyen slog litauiske FK Suduva med 1-0 hjemme på Energi Viborg Arena.

Med en udebanesejr på 1-0 i bagagen gik viborgenserne derfor samlet videre med 2-0. I næste runde venter færøske B36 Thorshavn eller Tre Fiori fra San Marino.

Sejren kom i hus på baggrund af en lynscoring efter bare 16 sekunder fra den hurtige kantspiller Ibrahim Said.

Den hurtige scoring betød, at træner Jacob Friis' tropper i flere perioder overlod spillet til gæsterne, der ikke havde den fornødne kvalitet til at hamle op med et velorganiseret forsvar.

Hjemmeholdet var modsat langt farligere i den anden ende, og sejren var derfor helt på sin plads.

Der gik blot 16 sekunder, før Viborg bragte sig foran, da kantspilleren Ibrahim Said afsluttede flotte kombinationer med et velplaceret skud.

Efter målet overlod viborgenserne initiativ til gæsterne, der dog havde svært ved at komme frem til nævneværdige chancer.

Foto: Johnny Pedersen/Ritzau Scanpix

Inden pausen blev Viborg dominerende, og det fortsatte i starten af anden halvleg, hvor holdet ramte overliggeren efter et hjørnespark.

Efterfølgende fik Suduva igen mere momentum, men værternes defensiv stod solidt plantet og tvang alle tilnærmelser væk.

Til sidst gik luften af ballonen for de litauiske gæster, og derfor kunne Viborg lige så stille køre sejren hjem.

På søndag får Viborg besøg af FC København i Superligaen, inden holdet igen skal i europæisk aktion torsdag i næste uge.

