Viborg taber den største kamp nogensinde

LONDON (Ekstra Bladet): Tanken var selvfølgelig totalt uretfærdig.

Viborg havde gjort det meste rigtigt. Spillet tålmodigt. Insisteret på at holde i bolden.

Matchet op mod Europa League-semifinalisterne fra West Ham kunne de danske opkomlinge bryste sig af en solid boldbesiddelse.

På banen matchede Jacob Friis’ tapre vikinger til fulde billedet på tribunen, hvor 600 fanatiske Viborg-fans dominerede lydbilledet på London Stadium, hvor hjemmefansenes sange poppede og blev overdøvet så hurtigt som de famøse sæbebobler på sidelinjen.

Viborg-fansene gjorde det fantastisk på London Stadium. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Det her var faktisk en kamp, som Viborg var ligeværdig deltager i.

Alligevel sneg den der forræderiske tanke sig ind, om der virkelig ikke var mere at hente?

Ville Viborg virkelig ikke have smidt respekten lige en kende mere, som de gjorde, da velkendte FC København gæstede Viborg Stadion?

Et fortærsket udtryk i sport går på, at man skal spille kampen – ikke anledningen.

Det er bare så let at fyre af, men svært at efterleve, når ’I’m Forever Blowing Bubbles’ bliver sunget for fuld hals på et imponerende stadion, der husede OL for præcis ti år siden.

Viborg var ikke oppe mod et Premier League-hold. De mødte et eksperiment ramt af karantæner efter den vilde afslutning på Europa League, uden manager David Moyes. Et hold præget af en pointløs sæsonstart i Premier League.

West Ham-manager David Moyes sad ude med karantæne i kampen mod Viborg. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Bevares, stadig masser af kvalitet. Unge Harrison Ashby løb problemløst fra Christian Sørensen, da Viborgs stjerneback ellers kom ud i en af de spurtdueller, som han vinder med lethed i Superligaen.

Ikke på London Stadion.

Den situation blev i øvrigt et forvarsel om det, der var i vente. Maxwell Cornet lavede lidt lækkerier i en duel med Daniel Anyembe og lagde kuglen ind tæt under mål, hvor Gianluca Scamacca kunne nette sit første mål for West Ham efter 24 minutter.

Her header Gianluca Scamacca West Ham i front. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Gianluca Scamacca (tv) jubler over scoringen. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Købt fra Sassoulo for næsten 300 mio. kr. I 2021 havde Viborg en nettoomsætning på 26 mio!

Jay-Roy Grot sled som et bæst og gav West Ham-forsvaret noget at tænke på. Justin Lonwijk hamrede et behjertet forsøg forbi Alphonse Areolas mål før pausen.

West Ham skruede op efter pausen, og da Christian Sørensen sløsede midt i halvlegen, lignede det knockout, da Jarrod Bowen kynisk huggede 2-0 ind.

Men på forbilledlig vis fik Viborg rejst sig, og det klædte dem at smide håndbremsen, hvilket blev belønnet med Christian Sørensens flotte oplæg til Jakob Bonde til 2-1.

Viborg-mandskabet fik noget at juble over, da Jakob Bonde reducerede til 1-2. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Og så dukkede den tanke op igen… hvad nu, hvis Viborg havde smidt respekten endnu mere – eller tidligere.

Svaret får vi aldrig. Said Benrahma eliminerede alt håb om en Viborg-sensation ved at sætte Michael Antonio op til 3-1 efter 77 minutter.

