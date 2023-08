Vilde scener i Farum: Total ydmygelse

FC Nordsjælland er meget tæt på at sikre sig adgang til gruppespillet i Conference League, som er den tredjebedste europæiske klubturnering.

Torsdag bankede Farum-holdet på hjemmebane den serbiske storklub Partizan 5-0 på hjemmebane i ren opvisningsstil.

Venstreback Martin Frese åbnede ballet med et perlemål, angrebsprofilen Marcus Ingvartsen fulgte op med to træffere fra straffesparkspletten, og højreback Oliver Villadsen bidrog også til festen, der blev lukket med et selvmål.

FCN skabte dermed et fremragende udgangspunkt før returkampen i Beograd om en uge.

Med til historien hører, at Partizan blev nummer fire i Serbien i sidste sæson og styrkemæssigt er et godt stykke fra tidligere tiders storhed. Men det skal ikke tage noget fra Johannes Hoff Thorups tropper.

Holdet løste mod et i perioder meget lavtstående og kompakt udehold, der fik solid opbakning fra et proppet og medlevende udebaneafsnit, opgaven til topkarakter.

Det tæller dog lidt ned, at sejren ikke blev større. Det var således chancer til mere.

FCN var ligesom mod Silkeborg søndag uden stjerneangriberen Ernest Nuamah, der angiveligt er tæt på et rekordstort skifte til franske Lyon. Men FCN-offensiven viste med al tydelighed, at der er en fremtid uden ghaneseren.

Blandt andet landsmanden Ibrahim Osman boltrede sig og gjorde flere gange Partizans højreback rundtosset med sine besnærende driblinger og rappe fodskift.

Partizan valgte fra start en klokkeklar taktik: Stå ultratæt i kæderne lavt på banen.

Desværre for serberne har FCN en del af erfaring med at spille over for netop den taktik, og den slog da også fejl fra nærmest første fløjt.

FCN-kombinationerne flød, og Partizan kunne ikke følge med. Efter 11 minutter forsøgte en Partizan-spiller med ringe succes at cleare, og bolden dumpede ned for Martin Frese uden for feltet.

Venstrebacken tæmmede kuglen med brystet og bragede den op i modsatte hjørne bag den tidligere AGF-keeper Aleksandar Jovanovic til 1-0.

Selv om Partizan havde opbakning i ryggen, var det meget begrænset, hvad gæsterne havde at byde ind med frem ad banen.

Marcus Ingvartsen blev dobbelt målscorer i 5-0-sejren. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

I stedet truede FCN konstant, og både Benjamin Nygren og Marcus Ingvartsen burde være kommet på tavlen, inden det efter 42 minutter omsider blev 2-0.

En serber havde hånd på i eget felt, og fra straffesparkspletten tog Ingvartsen med en kropsfinte revanche for sin afbrænder med en stensikker scoring.

Partizan havde et kort opblomstring i starten af anden halvleg, men FCN tog igen fat i bolden og fortsatte sin imponerende produktion af chancer.

Midtvejs gennem anden halvleg gentog Ingvartsen sin bedrift fra første halvleg efter en ny serbisk hånd på bolden i eget felt, og fem minutter senere var den gal igen.

Osman dansede forbi et par modstandere og sendte bolden ind foran mål, hvor indskiftede Oliver Antman med hælen skubbede bold hen til Oliver Villadsen, der nemt øgede til 4-0.

Osman burde selv at øget til 5-0 i et par situationer, og det samme havde den 18-årige ghanesers afløser, Mads Hansen, flere muligheder for, men det blev i stedet en uheldig forsvarsspiller, der lod sig noterede for sidste mål efter et afrettet indlæg og en katastrofal aktion af keeper Jovanovic.