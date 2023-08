Vildt drama i Herning: FCM formøbler tre føringer

I kampen om at komme med i Conference League-gruppespillet spillede FC Midtjylland og polske Legia Warszawa torsdag 3-3 i den første duel, der var en underholdende og intens affære i Herning.

FCM bragte sig foran hele tre gange i kampen, men alle gange fik de polske gæster kæmpet sig tilbage, og dermed endte opgøret 3-3.

For anden uge i træk var den unge angrebskomet Franculino i hopla og scorede denne gang to mål, men det var altså ikke nok til at hente en sejr.

FC Midtjylland skal forsøge at spille sig videre i et helt åbent returopgør, der spilles i Polen om en uge.

Fra kampens start forsøgte Legia at tage teten, men FCM’s aggressive pres stressede de polske gæster, der lavede flere fejl i opspillet.

En af disse opspilsfejl gav et FCM-hjørnespark efter 16 minutter, hvor forsvarsklippen Juninho flot steg til vejrs og headede FCM foran 1-0.

Efter målet formåede Legia at sætte sig på spillet og presse værterne langt tilbage på egen banehalvdel, og det gav pote efter 26 minutter, da angriberen Marc Gual efter lidt tilfældigheder i midtjydernes målfelt pandede bolden ind til 1-1.

Første halvleg var en begivenhedsrig en af slagsen, og otte minutter efter udligningen kunne Franculino sparke en nedfaldsbold i feltet ind til en midtjysk pauseføring på 2-1.

Efter pausen fortsatte det åbne kampbillede, hvor spillet bølgede frem og tilbage, og begge mandskaber forsøgte at jagte den næste scoring.

Den lykkedes de polske gæster med at få, da midtbanespilleren Bartosz Slisz efter 64 minutter flot headede et frisparksindlæg i mål til 2-2.

FC Midtjylland var dog ikke færdige med at score mål, og efter 71 minutter bragte Franculino endnu en gang værterne foran, da han prikkede en returbold i nettet tæt under mål.

I slutningen af kampen forsøgte Legia Warszawa at presse på, og fire minutter før tid udlignede gæsterne for tredje gang i kampen på et mål af den indskiftede angriber Blaz Kramer, og målfesten endte dermed 3-3.