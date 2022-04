Voldsomme scener før storkamp

Der var endnu engang voldsom ballade forud for en Conference League-kamp, hvor Marseille var involveret.

Den sydfranske klub har haft en flot sæson, hvor de lige nu indtager andenpladsen i Ligue 1 og er kommet frem til semifinalen i Conference League.

Det er dog ikke alt, der er fryd og gammen, når Marseille spiller. Deres fanatiske tilhængere er ofte ude på ballade, og det var også tilfældet, da de torsdag mødte hollandske Feyenoord i den første af to semifinaler i Conference League.

Før kampen måtte en stor gruppe politifolk skille de to fangrupperinger ad.

Der blev kastet med romerlys og andre genstande fra begge grupperinger, imens der blev udvist ekstremt aggresivt adfærd.

Der var dog også godt med smæk på tilskuerpladserne under kampen, hvor der blev benyttet enorme mængder pyroteknik fra begge holds fans.

Før, under og efter Marseilles kvartfinale-kamp mod PAOK Thessaloniki på hjemmebane, var der også ekstreme scener som følge af tilskuer-ballade.

Vanvittige scener: Skyder fyrværkeri på fans

Her blev der under kampen affyret fyrværkeri mod de græske fans, der havde taget turen til Frankrig for at støtte deres hold.

Derudover var politiet nødsaget til at affyre gummikugler og tåregas før kampen, da der var opstået stor tumult ude foran stadion.

Det bliver spændende at se, om der bliver endnu en omgang uroligheder, når Feyenoord på torsdag tager til Marseille for at spille returopgøret.

Den første kamp endte 3-2 til hollænderne.

