Ydmyget af semiproffer

I 2012 var det FC Dila Gori fra Georgien, der kom på tværs i Europa, og sidste år var banemændene NK Mura fra Slovenien.

Denne gang er det semiprofessionelle Larne FC, fjerdebedst i den nordirske Premiership, der meget vel kan videreføre AGF’s knap så stolte traditioner i internationalt regi.

I alt fald tog briterne første stik i kvalifikation til Conference League med en såre fortjent sejr på 2-1 hjemme på eget kunstgræs. Et underlag, som århusianerne i parentes bemærket heller ikke har det ret godt med i Superligaen.

Dean Jarvis header - helt uhindret - 2-0 målet i kassen. Foto: Philip Magowan/Ritzau Scanpix

Men David Nielsens tropper var ikke desto mindre storfavoritter før kampen, som de startede katastrofalt ved at give en scoring væk allerede efter tre minutter.

Efter et frispark blev bolden sendt ind i feltet, hvor den tog sig en tur i pinball-maskinen, før David McDaid sendte bolden det sidste stykke over stregen.

Forskrækkelsen vækkede dog ikke AGF, der resten af halvlegen spillede som et hold, der ville have svært ved at klare sig i – den nordirske liga.

Omvendt var der masser af gejst fra hjemmeholdet foran 900 tilskuere på Inver Park, og gæsternes tunge defensiv blev decideret udstillet, da Dean Jarvis fik tid og plads til at svæve et indlæg i møde og heade 2-0 i kassen.

Kort efter blev Milan Jectovic flået ud og erstattet med Søren Tengstedt, og i pausen var det Alexander Munksgaard og Frederik Tingager, der gav plads til Jesper Juelsgård og Yann Aurel Bisseck.

Kampbilledet forandrede sig dog ikke væsentlig af den grund, for selv om jyderne havde bolden mest, var fejlene fortvivlende mange flere end de farlige opløb.

Inver Park blev vandet før kampen, og kort efter skøjtede AGF'erne rundt. Foto: Philip Magowan/Ritzau Scanpix

Dem stod Larne-folkene primært for og et par gange i det åbne i luftrum foran Jesper Hansens mål.

I den anden ende var der groft sagt ikke en afslutning mod Rohan Fergusons bur, og ude på banen lignede AGF’ernes kropssprog vidnede i stigende grad om, hvor fortvivlende inkompetente de følte sig.

I det 85. minut kom så en trøstende livline af den mest gavmilde slags.

Indskiftede Alexander Ammitzbøll gik dybt i feltet og slog et indlæg ind i feltet. Et helt ufarligt et af slagsen, som Ferguson gik ud for at slå til. Det gjorde han også, men med handsken skruet omvendt på, og så lå bolden pludselig inde bag hans mållinje.

Dermed blev der pumpet lidt luft i AGF’s chance for avancement før en returkamp, hvor der måske ovenikøbet er udsigt til danske point til UEFA’s koefficientliste.