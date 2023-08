Ydmyget i Danmark: 'Uset katastrofe'

Puha. Torsdag aften led Partizan Beograd en hård skæbne, da de tabte 5-0 til FC Nordsjælland i Conference League.

Dagen derpå har de serbiske medier fundet den helt store grovfil frem.

Og der bliver ikke sparet på de negative tillægsord.

Mediet Kurir beskriver præstationen således:

'Danskerne udspillede fuldstændig Partizan, der ikke skabte en eneste ærlig 100 procents-chance.'

'Med denne form for spil ville Igor Duljajs hold ikke være i stand til at indhente nederlaget selv mod et tredjedivisionshold fra Serbien.'

Informer skriver, at Partizan blev 'knust', og kalder nederlaget for en 'hidtil uset katastrofe i europæisk fodbold'.

Lyset i Partizan-træner Igor Duljajs øjne var mere eller mindre slukket under kampen på Right to Dream Park. Foto: Martin/Ritzau Scanpix

Stor jubel på Right to Dream Park. FC Nordsjælland er så godt som videre i Conference League. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

- Mit ansvar

Partizan-træner Igor Duljaj er da også pinligt bevidst om holdets mangelfulde indsats.

Efter opgøret lagde han sig helt fladt ned.

- Jeg leder ikke efter et alibi. Det er mit ansvar, og spillerne er under meget stress.

- Alle pile, som der er mange af, bør rettes mod mig. Klubben vil afgøre min skæbne, da dette resultat er en stor skam for Partizan og mig, siger cheftræneren ifølge Informer.

FC Nordsjælland kom foran efter 11 minutter på et mål af Martin Frese. Herefter scorede Marcus Ingvartsen to gange på straffespark. Med et kvarter tilbage af kampen var det Oliver Villadsen, der kunne bringe FC Nordsjælland foran 4-0, inden det bare gik helt galt for serberne, da Mihajlo Ilić lavede selvmål.

Dermed har FC Nordsjælland et særdeles gunstigt resultat og burde uden problemer spille sig i Conference League-gruppespillet.

Det omvendte opgør spilles i Beograd på torsdag.