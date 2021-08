Cornelius har udsigt til superløn

Andreas Cornelius står foran et skifte fra Parma til Trabzonspor - Udinese har også bejlet til den danske landsholdsspiller

FC København, Cardiff, Atalanta, Bordeaux og Parma.

Nu venter formentlig et nyt eksotisk eventyr for Andreas Cornelius, der skal væk fra Parma efter nedrykningen til Serie B.

Den 28-årige angriber har i et stykke tid været linket til et skifte til tyrkiske Trabzonspor.

Nu tyder alt på, at en handel er nært forestående mellem parterne.

Det ventes, at Andreas Cornelius kommer til den tyrkiske klub i privatfly en af de nærmeste dage.

I tyrkiske medier spekuleres der i, at Trabzonspor skal betale et beløb i niveauet fem mio. euro – 37,5 mio. kr. for den 195 cm store angriber.

Andreas Cornelius har – hvis handlen falder på plads – udsigt til en stor løncheck i det tyrkiske, hvor det er velkendt, at spillerne får deres løn udbetalt i nettokroner.

Andreas Cornelius leverede et flot EM som dansk reserve. Foto: Lars Poulsen.

I Parma menes ’Corner’ at tjene i niveauet 25 mio. kr. brutto.

Hvis skiftet til Trabzonspor falder på plads har angriberen udsigt til en nettoløn i niveauet to mio. euro - 15 mio. kr. Derudover kommer diverse bonus-ordninger, hvis Trabzonspor leverer resultater på banen.

Udinese har også været nævnt som en mulig ny destination for Andreas Cornelius, men her er det velkendt, at klubben ikke betaler de største lønsummer.

Andreas Cornelius havde en fin EM-slutrunde, hvor han som reserve leverede flere fine indhop på det danske landshold.

Trabzonspor, der vandt den tyrkiske pokalturnering, sluttede sidste sæson på en fjerdeplads i den tyrkiske liga.