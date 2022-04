Cornelius i stor triumf: Tyrkisk mester med Trabzonspor

Trabzonspor er tyrkisk fodboldmester for første gang i 38 år, og det kan klubben i høj grad takke den danske angriber Andreas Cornelius for.

Lørdag aften scorede landsholdsspilleren det første mål, da Trabzonspor hentede det afgørende point på hjemmebane mod Antalyaspor.

Dermed nåede danskeren op på 15 sæsonkasser i ligaen, hvor han er klubbens topscorer.

De to hold spillede 2-2, hvilket var nok til at hive mesterskabet i hus, og så brød festen ellers ud i lys lue på stadion og rundt omkring i kystbyen Trabzon, hvor tusindvis af fans var forsamlet foran storskærme.

Inde på stadion blev banen stormet af bunkevis af fans, da kampen blev fløjtet af.

Fenerbahce, Galatasaray og Besiktas har med få undtagelser vundet det tyrkiske mesterskab i de seneste tre-fire årtier. Trabzonspor vandt sit seneste mesterskab i 1984. Nu har træner Abdullah Avci forløst klubben på ny.

Andreas Cornelius var på pletten allerede i tredje minut af lørdagens opgør.

Danskeren blev spillet fri lige foran mål, hvor han uden problemer vinklede kuglen ind i et tomt net.

Trabzonspor fik en skidt start på anden halvleg. Først udlignede Antalyaspor til 1-1, og kort efter fik gæsterne straffespark. Til Trabzonspors held var midtbanespilleren Fredy uskarp og misbrugte straffesparket.

Efter 62 minutter kom den store forløsning, da Dorukhan Tokoz sendte bolden i mål til Trabzonspor-føring på 2-1, og så kunne det næsten ikke gå galt.

Antalyaspor fik dog udlignet, og spændingen var intakt til det sidste. Men Trabzonspor holdt stand i en lang overtid, og så blev banen stormet af klubbens fans.

Der resterer nu tre runder, hvor den danske landsholdsangriber kan forsøge at sikre sig topscorertitlen.

Men i første omgang gælder det guldfest for 'Corner' og co. - og det kommer ifølge Cornelius til at gå vildt for sig.

