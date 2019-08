Dårligt nyt til kæresten: Sundt at se fodbold

At følge sit yndlingsfodboldhold giver samme motion som at gå en tur på halvanden time

Har du et yndlingsfodboldhold?

Så er det godt nyt for dit helbred.

Et nyt studie ved Leeds Universitet viser nemlig, at det gavner dit helbred positivt, når du følger dit favorithold.

25 fans i alderen 20 år til 62 år deltog i forsøget, hvor de skulle undersøges i forbindelse med tre af favoritholdet Leeds' kampe.

- Det var tydeligt, at tilhængerne er passionerede omkring deres hold.

- Et mål til et af holdene påvirkede hjerterytmen med omkring 20 slag i minuttet, siger doktor Andrea Utley ifølge Daily Mail.

Danske fans følger landsholdet ved VM 2018. Foto: Kenneth Meyer

Hjertefrekvensen blev i snit øget med 64 procent, og forskerne hævder, at det faktisk kan bruges som motion at følge sit favorithold.

- Denne 'workout' svarer til en gåtur på halvanden time, lyder det fra forskerne omkring påvirkningen af hjertet.

Også blodtrykket blev påvirket positivt, mens der også var et psykologisk boost at spore.

Ved et eventuelt nederlag var der dog også negative konsekvenser. En person i undersøgelsen fortalte således, at personen sammenlignede et nederlag med beskeden om, at en ven var død.

