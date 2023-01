Dansk boss og hans nye liv: - En helt anden kaliber

Jesper Fredberg er i gang med at vænne sig tilværelsen som fodboldboss i Anderlecht. Han mener ikke, han forlod Viborg på et skidt tidspunkt

Sidste januar detonerede Lars Friis en bombe i Viborg, da succestræneren gik ind på kontoret for at aflevere sin opsigelse.

AaB havde gaflet cheftræneren fra den kommende sæson, og det blev starten på et betændt forhold - på daværende tidspunkt - mellem ham og Viborg-sportsdirektør Jesper Fredberg, for de var uenige om timingen.

11 måneder senere blev det så officielt, at Fredberg selv forlod Viborg.

Anderlecht bankede på døren med et tilbud, han ikke kunne sige nej til.

Men de to ting kan slet ikke sammenlignes, slår Fredberg nu fast i et interview med Ekstra Bladet.

- Da Lars Friis smuttede fra Viborg, var du ikke synderligt glad. Nu gjorde du det selv. Kan du forstå, hvis nogen mener, det er dobbeltmoralsk?

- Jeg skal være helt ærlig og sige, at jeg har ikke tænkt på Lars Friis overhovedet i det her forløb. Det, der har været vigtigt for mig, er, at hvis jeg på et tidspunkt skulle forlade Viborg, så skulle det være til noget, der var markant anderledes, og det skulle også være et godt tidspunkt.

- Jeg var rigtig glad for at være i Viborg, og jeg var faktisk også i dialog med bestyrelsen om en forlængelse. Jeg havde det ikke som et erklæret mål, at jeg absolut skulle afsted.

- Jeg havde aldrig intentioner om at tage til en konkurrerende klub, der lå lige ved siden af os. For større end os var de altså ikke, når man dengang kiggede på øjebliksbilledet.

- Med al respekt for andre danske klubber er det her bare en helt anden kaliber. Det har været vigtigt for mig, at man har spillet med åbne kort, og det har jeg gjort, siger Jesper Fredberg.

Lars Friis nåede ikke at være lang tid i jobbet som cheftræner for AaB, og nu er han assistenttræner for Brian Priske i Sparta Prag. Foto: Jens Dresling

Det er kun få dage siden, Fredberg havde sin første officielle dag i Anderlecht.

Som ny fodbolddirektør sidder han med det sportslige ansvar hos den sovende, belgiske kæmpe, og starten har været alt andet end rolig.

- Det ville være forkert at kalde det kaotisk, men det har været hektisk. Der er store forventninger til det her famøse transfervindue, hvor mange kigger mig over skulderen, og hvor jeg er kommet ind midt i det hele.

- Jeg har fandme fundet mig godt til rette på kontoret, for jeg har godt nok siddet meget herude, griner han.

Anderlecht er en skrantende storklub, der ikke har vundet et mesterskab siden 2017, selvom de kan prale af 34 af slagsen, og det er Fredberg, der skal få skibet tilbage på rette kurs med alle de ting, der følger med.

En stor opgave.

Vil ikke på rov i Viborg

I Viborg var Fredberg med til at sikre klubben oprykning til Superligaen, tiden bød på et europæisk eventyr mod blandt andet West Ham, og han efterlod dem på en andenplads, da han forlod det jyske.

Kærligheden til hans gamle klub er stadig enorm, og derfor forsikrer Fredberg, at det er udelukket at handle i Viborg i løbet af januar, hvor transfervinduet står pivåbent.

Det har været en hektisk start i Anderlecht for Fredberg. Foto: Jens Dresling

Dermed skal Viborg-fans ikke frygte for at tabe den hollandske angrebsstjerne Jay-Roy Grot til Anderlecht, selvom de to parter har været kædet kraftigt sammen på det seneste.

- Jeg har ikke intentioner om at hente spillere fra Viborg i det her vindue. Det skal være Viborg selv, der ønsker det, og gør de det, så er jeg også helt klar på at tage en snak, men det bliver ikke os, der tager initiativet til en henvendelse.

- Jeg har stor respekt for det, der er i gang i klubben, og det vil jeg ikke ødelægge. Så må vi være dygtigere til at finde andre spillere i den store verden, forklarer Fredberg.

- Men det er vel noget, du først skal til at finde dig til rette i nu?

- Den største forskel er, at vi i Viborg havde arbejdet på en helt fast måde frem mod transfervinduerne, så de blev aldrig hektiske.

- Vi var hele tiden i balance så at sige. Det er ikke situationen her. Jeg vil ikke sige, at jeg træder ind i en hvepserede. Men alligevel. Jeg træder ind i noget, hvor der er tryk på, og hvor der skal ske en helt masse.

Jay-Roy Grot har været en stor Superliga-profil i efteråret. Foto: Jens Dresling

Læg dertil, at Anderlecht ikke har den samme købekraft som tidligere.

Det meste af budgettet blev skudt af i sommer, og økonomisk er klubben ikke længere det flagskib, de har været. Derfor handler det først og fremmest for Fredberg om at få trimmet truppen.

Ét ultimativt krav

Allerede inden Jesper Fredberg officielt satte sig i sportsdirektørstolen, havde han et krav.

Han ville bestemme den næste cheftræner efter fyringen af Felice Mazzu, og valget faldt på landsmanden Brian Riemer, der drog til Anderlecht og forlod jobbet som assistenttræner i Brentford under Thomas Frank.

- Det var et altafgørende punkt for mig, at jeg fik lov til at bestemme allerede fra den dato, hvor jeg skrev under (15. november, red.).

- Jeg skulle ikke risikere at tage til Anderlecht, og så ville der blive ansat en cheftræner, jeg ikke kendte noget som helst til. Derfor er Brian 100 procent min beslutning, og han takkede heldigvis ja.

Brian Riemer i aktion på sidelinjen. Foto: Virginie Lefour/Ritzau Scanpix

- Hvordan går man egentlig fra at være sportsdirektør i Viborg til pludselig at få tilbudt den samme stilling i Anderlecht?

- De havde hyret et eksternt rekrutteringsfirma til at finde en ny fodbolddirektør, og der dukkede mit navn op.

- Jeg ved, at de så har hørt forhørt sig rundt omkring i deres netværk, og derefter blev jeg egentlig kaldt til en samtale.

- Jeg skulle 'bare' finde ud af, om det var det rigtige match, og om timingen var den rette. Derefter startede dialogen mellem klubberne, og så lykkedes det derfra.