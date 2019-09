Dansk fodboldspiller i knibe: Klubpræsident truede min søn

Den tidligere AGF- og Sønderjyske-anfører Pierre Kanstrup fik en barsk afslutning på sit ophold i tyrkisk fodbold.

I vinter skiftede forsvarsspilleren fra AGF til Erzurum, der endte med at rykke ud af den bedste række i Tyrkiet. Efter nedrykningen ville klubben af med danskeren.

Pierre Kanstrup fortæller til Spillerforeningens hjemmeside, at klubbens præsident truede ham med en stor lønnedgang, hvilket danskeren ikke var interesseret i.

- Det hele endte ud i, at han sagde, at han hverken kunne garantere for min eller min families sikkerhed.

- Jeg spillede ligeglad og svarede; "så bliver jeg bare. Det er ikke noget problem, vi skal nok klare os," siger Pierre Kanstrup i interviewet.

Pierre Kanstrup skiftede i vinters AGF ud med tyrkiske Erzurum. Foto: Jens Dresling.

Det lykkedes alligevel klubpræsidenten at true danskeren væk, fordi han specifikt sagde, at han ikke kunne garantere for sønnens sikkerhed.

- Da han sagde det, kunne jeg godt mærke, at nu var det nok. Det kom pludselig meget tæt på.

- Klubben havde jo sørget for pladsen i vuggestuen. Det kan sagtens være, der aldrig ville ske noget.

- Men tanken om, hvad der kunne ske min søn; at vi afleverede ham til smilende pædagoger, der, når vi havde afleveret, låste ham alene inde i et mørkt rum i timevis, siger Pierre Kanstrup.

Forsvarsspilleren ved ikke, om præsidenten kunne finde på at gøre alvor af truslerne.

- Det er et tænkt scenarie. Men tingene blev sagt, og så meget er penge ikke værd, siger Kanstrup.

Den 30-årige fodboldspiller er denne sommer skiftet til Vålerenga i den bedste norske række. Her har han fået en kontrakt, der varer sæsonen ud.

