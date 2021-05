Dansk guld-kasse: - Perfekt timing

23-årige Alexander Bah og Slavia Prag kunne søndag kalde sig tjekkiske mestre med fire runder igen. Dette skete, allerede inden Slavia Prag selv skulle spille, da ingen hold kunne indhente dem, efter nærmeste forfølger Sparta Prag snublede om eftermiddagen.

- Det var helt fantastisk. Vi sad og så Sparta Prags kamp, og da vi så fandt ud af, at vi havde sikret og titlen, så brød jublen ud, og folk var utroligt glade, siger Alexander Bah til Ekstra Bladet, dagen efter titlen kom i hus.

Slavia Prag beviste dog, at holdet var fortjente mestre med en 5-1-sejr over Viktoria Plzen, i hvad den danske højre back selv kalder en 'magtdemonstration'.

Alexander Bah fejrer søndagens 4-1-scoring i mesterskabsfesten mod Viktoria Plzen. Foto: Vit Simanek/Ritzau Scanpix

Alexander Bah, der skiftede fra SønderjyskE til Slavia Prag i vinterens transfervindue, kom på måltavlen for første gang for Slavia Prag, da han scorede til 4-1 i søndagens mesterskabsfest, og det var et glimrende tidspunkt at lave sin første kasse for sin nye klub, fortæller Bah.

- Det var perfekt timing. Fansene fik lov til at komme tilbage, og vi sikrer også titlen. Samtidig føles det godt at tage lidt hævn over Plzen, som jeg tabte til med Sønderjyske 3-0, siger Bah, som henviser til efterårets Europa League-kvalifikationskamp mellem Sønderjyske og Viktoria Plzen.

Det er det tredje mesterskab i træk, Slavia Prag vinder, og det tjekkiske storhold kan stadig denne sæson føje endnu en titel til trofæskabet.

Holdet er stadig med i den tjekkiske pokalturnering, hvor de onsdag i semifinalen møder lokalrivalerne fra Sparta Prag. Men for Bah og resten af holdet var onsdagens derby ikke ligefrem i tankerne, da titlen skulle fejres søndag.

- Jeg vil sige, at der blev ikke lagt en dæmper på i går på grund af den pokalkamp. Vi har fået fri i dag, og så når vi møder ind til træning i morgen, så er vi klar igen. Vi skal møde Sparta, og dem skal vi slå hver gang, men vi fik fejret det godt i går

Alexander Bah bliver fejret af holdkammeraterne efter sin 2-0-scoring mod naborivalerne fra Sverige. Foto: Jens Dresling/POLFOTO

Kandidat til en af de sidste pladser

Med sommerens EM for døren er det ikke et dårligt tidspunkt at vise sig frem, og Alexander Bah håber da også, at der er chancer for, at han kan komme med i landstræner Kasper Hjulmands EM-trup.

- Det er klart, at lige nu prøver jeg at vise mig frem og være en af kandidaterne til de sidste pladser. Han (Kasper Hjulmand, red.) skrev 'tillykke med mesterskabet' til mig i går, så jeg ved, at han holder øje, men jeg er jo heldigvis også dansker efter EM, og jeg er stadig ung og har forhåbentlig mange år endnu, hvor jeg kan byde mig til på landsholdet,

Alexander Bah fik sin landsholdsdebut i den coronaramte landskamp mod Sverige sidste efterår, hvor han scorede til 2-0.