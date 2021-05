Dansk jackpot - sikret mindst 30 mio. kr.

Det kommer til at stinke af penge i enten SønderjyskE eller Randers FC efter sommerferien.

For der venter en af de to pokalfinalister en positiv overraskelse.

Den kommende danske pokalvinder er som minimum sikret et gruppespil i Europa Conference League i næste sæson.

Hidtil har opfattelsen været, at et gruppespil i den nye europæiske turnering ville kaste omkring 20 mio. kr. af sig. Men beløbet bliver væsentligt højere.

Det vurderer FC Københavns Daniel Rommedahl.

- Nu er beløbene ikke offentliggjort endnu, men for en dansk klub kommer et gruppespil i Europa Conference League til at ligge mellem 30 og 45 mio. kr. Og det er bare pengene fra UEFA.

- Nogle har forsøgt at tale Europa Conference League ned og kaldt det en Mickey Mouse-turnering. Som dansk klub ville det være arrogant, hvis ikke man syntes, at det var meget gode penge at få ind, siger Daniel Rommedahl til Ekstra Bladet.

Der vil blive grund til jubel i SønderjyskE, hvis de igen vinder pokalfinalen. Udover pokal vil Glen Riddersholm & co. være sikret et europæisk gruppespil, der minimum vil kaste 30 mio. kr. af sig. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

FCK'eren med den fornemme titel 'Director of Football Operations and International Affairs' sidder med ved bordet, når europæisk klubfodbolds fremtid diskuteres.

Han er i bestyrelsen i klubsammenslutningen ECA og den fremmeste danske stemme i mødelokalet.

Selvom FCK drømmer om Champions League, består Rommedahls politiske arbejde også i at lette adgangen til de lidt mindre profilerede turneringer.

Europa Conference League Formatet i Europa Conference League bliver, som vi kender det fra Champions League og Europa League. Der er i alt fire kvalifikationsrunder, og 32 hold bliver siden fordelt i otte grupper. Knap halvdelen af de 32 pladser går til klubber, der er røget ud af kvalifikationen i enten Champions League eller Europa League.

De store fodboldnationer vil få deres nummer seks med i den afgørende playoff-runde til gruppespillet, mens holdene fra de lidt mindre lande træder ind tidligere. I Danmarks tilfælde indtræder Superligaens bronzevinder i den kommende sæson i 3. kvalifikationsrunde. Vinderen af playoff-kampen mellem nummer fire og syv i Superligaen træder ind en runde før og skal overleve tre runder for at nå et gruppespil. Den danske pokalvinder (SønderjyskE eller Randers FC) starter i Europa Leagues playoff-runde. Bliver det til nederlag her, er trøstepræmien en plads i Europa Conference Leagues gruppespil. Vis mere Vis mindre

For nok kommer der fra 2024 en ekstra plads i den såkaldte champions path til Champions League, men det er vansekeligt for danske klubber at få adgang til den fornemste europæiske turnering.

Derfor er fokus også på at gøre Europa League og Europa Conference League så attraktive som overhovedet muligt.

Det er nemlig i de turneringer, danske klubber - også FCK - oftest vil ende.

- Der er en tendens til, at man kun taler om Champions League, men glemmer at tale om Europa League og nu Europa Conference League.

- Vi har hele tiden arbejdet på at få lavet en access list (adgangsliste, red.), hvor klubber fra Danmark får en større mulighed for at spille gruppespil. Det er blandt andet løst med Europa Conference League, siger Daniel Rommedahl.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

FCK's Daniel Rommedahl er med i forhandlinger om, hvordan de europæiske klubturneringer skal skrues sammen. Han glæder sig over, at muligheden for et gruppespil er steget betragteligt for danske klubber. Foto: Lars Poulsen

Mere end et plaster på såret

Minimum to danske klubber vil til efteråret deltage i europæisk gruppespil, og sådan skulle det gerne fortsætte.

Det kræver dog, at Danmark bevarer en plads blandt de 15 bedste lande på UEFA's koefficientliste – eller at den såkaldte access list bliver justeret, så stregen ikke bliver sat efter nummer 15, men f.eks. efter nummer 20.

Den nuværende cyklus kører frem til 2024.

Men mens den kommende cyklus allerede er fastlagt for Champions League, er den endnu ikke på plads for Europa League og Europa Conference League.

De forhandlinger kommer til at foregå i den kommende tid.

- Vi vil prøve at øge sandsynligheden for, at vi kan have flere hold med og gøre Europa League og Europa Conference League til de bedst mulige turneringer.

- Alt andet lige er det jo der, at danske klubber oftest vil være til stede. Vi skal forsøge at gøre rødt og sort mere værd på rouletten frem for nummer 22, siger Daniel Rommedahl.

Ifølge FCK'eren har nøglen ved indførelsen af Europa Conference League været, at den rent økonomisk ikke skulle ligge for langt fra, hvad Europa League er i dag.

Derfor kan turneringen også blive mere end et plaster på såret for en klub som FC København, der meget vel kunne havne i gruppespillet Europa Conference League allerede i næste sæson.

- I FCK er vi superglade for, at den turnering er kommet ind. Det er ikke den, vi går efter, men det er rart at vide, at chancen for et europæisk gruppespil er blevet større for os.

- Der er blevet skabt en bedre bund end før med ret fine beløb for at nå gruppespil, siger Daniel Rommedahl.

FC København budgetterer hvert år med mesterskab og deltagelse i Europa Leagues gruppespil via Champions Leagues playoff-runde.