Dansk landsholdsspiller detaljer fra AS Roma

José Mourinho er detaljer fra at få Rasmus Nissen Kristensen tilføjet til sin AS Roma-trup.

Sådan lyder det i hvert fald fra den normalt velinformerede italienske transferjournalist Fabrizio Romano.

Ifølge Romano er den danske forsvarsspiller, der i den forgangne sæson spillede for Leeds United, som netop er rykket ud af Premier League, blevet enig med Serie A-klubben om sine personlige vilkår for et skifte.

Lørdag meldte også journalisten Ginaluca Di Marzio, at forhandlingerne mellem AS Roma og Leeds skulle være fremskredne.

Di Marzio mente også at vide, at Nissen skulle være opsat på et skifte, såfremt de to klubber kunne nå til enighed.

25-årige Rasmus Nissen Kristensen skrev sidste sommer en femårig aftale med Leeds, der købte ham af tyske Red Bull Salzburg.

Også dengang skulle AS Roma, der i sidste sæson sluttede på en sjetteplads, have haft et godt øje til danskeren.

Sådan skriver det italienske medie Calciomercato.

Nissen står noteret for 30 kampe for Leeds United. 26 af disse i Premier League, hvor han har scoret tre mål og lavet en assist.

Ekstra Bladet har rakt ud til Rasmus Nissen Kristensens agent, Ivan Marko Benes, men ikke haft held med yderligere kommentarer.