Dansk landsholdsspiller skifter klub

Den danske landsholdsspiller Lasse Schöne skifter fra den hollandske fodboldklub Ajax til den italienske Serie A-klub Genoa.

Det bekræfter de to klubber på Twitter.

Han har underskrevet en kontrakt, der løber i to år med option på yderligere et år.

På Genoas hjemmeside bliver danskeren betegnet som en dygtig allroundspiller, der har karisma, god teknik og er atletisk.

Det er ikke overraskende, at landsholdsspilleren skifter til netop Genoa. I tirsdags blev Schöne modtaget som en helt i lufthavnen, hvor fans var mødt op for at møde danskeren, der blev overdænget med hyldestsange.

Lidt uvant havde danskeren allerede udtalt sig om det mulige skifte på det tidspunkt.

- Det har været positivt. Genoa har planer med mig, og jeg føler mig fortsat ung.

- De ser med helt andre øjne på en 33-årig spiller i Italien, og det er et hold, der gerne vil spille fodbold. Det tiltaler mig - ligesom Serie A gør, sagde danskeren blandt andet ifølge fodboldmediet Voetbalprimeur.

I løbet af syv sæsoner i Ajax har Lasse Schöne været med til at vinde tre hollandske mesterskaber, en hollandsk pokaltitel samt den hollandske Super Cup. Han havde egentlig kontrakt med den hollandske storklub i en sæson mere.

I sidste sæson var Lasse Schöne en del af det Ajax-mandskab, der overraskede i Champions League og nåede helt frem til semifinalen, hvor holdet blev slået ud af Tottenham.

Han er med 286 officielle kampe den udlænding med flest klubkampe for Ajax. Han er noteret for 64 mål for hollænderne.

I Genoa bliver Lasse Schöne holdkammerat med Lukas Lerager, som også har været en del af det danske A-landshold i de seneste år.

33-årige Lasse Schöne har spillet 45 landskampe for Danmark, og det blevet til tre mål for den centrale midtbanespiller.

Midtbanedynamoen Lasse Schöne Bliv klogere på fodboldspilleren Lasse Schöne, der efter syv sæsoner i Ajax skifter til den italienske Serie A-klub Genoa. * Navn: Lasse Schöne. * Født: 27. maj 1986 (33 år). * Position: Central midtbanespiller. * Klub: Genoa. * Tidligere klubber: Heerenveen, De Graafschap, NEC Nijmegen og Ajax. * Landskampe/mål: 45/3. * Klubkampe/mål for Ajax: 286/64. * Titler: Tre hollandske mesterskaber, en hollandsk pokaltitel og en hollandsk Super Cup-titel. Øvrigt: * Han er med 286 officielle kampe den udlænding med flest klubkampe for Ajax. * Han scorede mindre end et minut efter sin indskiftning, da han fik landsholdsdebut i en kamp mod Chile i august 2009. * Hans far, Lars Schøne, opnåede ungdomslandskampe for Danmark, mens hans farfar, Villy Schøne, opnåede B-landskampe for Danmark i perioden 1958-1961. Kilder: DBU's landsholdsdatabase og Transfermarkt.

