Dansk landsholdsstjerne tæt på stort skifte

Den danske landsholdsstjerne Joakim Mæhle er ifølge Ekstra Bladets oplysninger meget tæt på at blive solgt til tyske Wolfsburg

Han er blevet sat i forbindelse med et hav af klubber, men nu ser det ud til, at Joakim Mæhle har fundet sin nye arbejdsgiver.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er den danske landsholdstjerne nemlig meget tæt på at skifte italienske Atalanta ud med tyske Wolfsburg, der betaler et sted mellem 90 og 100 millioner kroner for den 26-årige back.

Det stemmer overens med, hvad den italienske transferjournalist Gianluca Di Marzio har berettet onsdag.

Den tyske folkevognsklub solgte tirsdag midtstopperen Micky van de Ven til Tottenham for et beløb, der løber op i svimlende 372 millioner kroner, og dermed er der i den grad også luft i budgettet til at hente Joakim Mæhle.

Ender en aftale med at falde på plads, kan danskeren glæde sig over at blive holdkammerater med landsmanden Jonas Wind.

Wolfsburg er udover Joakim Mæhle også stærkt interesseret i FCK's Kamil Grabara. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

FCK-keeper spøger

Som Ekstra Bladet allerede kunne løfte sløret for mandag, er Wolfsburg også stærkt interesseret i FC Københavns stjernemålmand Kamil Grabara.

Polakken er således topprioriteten hos tyskerne, der ikke er afskrækket af en pris i nærheden af de 100 millioner kroner.

Wolfsburg råder i øjeblikket over 31-årige Koen Casteels, som har vogtet buret i Wolfsburg siden 2015. Men belgieren har kontraktudløb næste sommer og har på nuværende tidspunkt endnu ikke signaleret, at han vil forlænge kontrakten.

Derfor er man begyndt at overveje, hvem der skal være fremtidens mand i målet, og her er Kamil Grabara altså et varmt emne.