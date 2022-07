Dansk profil blev kimet ned

'Åh nej, ikke igen'

Hvis Jens Jønsson har tænkt det en gang eller to, når han i løbet af de seneste måneder har hevet telefonen frem fra lommen og set AEK Athen ringe, så forstår man ham egentlig godt.

- De jagtede mig i otte måneder og ringede nærmest dagligt, men jeg var ikke interesseret i et skifte dertil. Det var jeg faktisk heller ikke rigtig den her sommer, fortæller den danske landsholdsbobler til Tipsbladet.

Vedholdenhed betaler sig imidlertid af og til, og det gjorde det altså for AEK Athen.

Charmeoffensiven endte med, at Jønsson for godt to uger siden skrev under på en kontrakt med den græske hovedstadsklub, efter han kort forinden havde forladt spanske Cadiz ved kontraktudløb.

- Jo mere pågående AEK blev, jo mere begyndte jeg at sætte mig ind i det. Og jeg begyndte også at tænke over lidt andre ting om min karriere. Hvis jeg nogensinde skulle prøve at spille i en storklub og spille med for første gang om medaljer og titler, var det nok ikke i Spanien eller andre steder.

- Så projektet endte med at tiltale mig. Og så er det en klub og en træner, der gjorde meget for at få mig. Det var den bedste samlede pakke, lyder det fra Jønsson.

Ikke mindst udsigten til at spille om titler frem for at undgå nedrykning, som Jønsson primært har gjort i sine tidligere klubber, har fristet.

- Det er jo næsten hovedessensen i skiftet. Det bliver jo noget helt nyt for mig at prøve. Det er det, man spiller fodbold for: For at vinde og spille med om det sjove. Det kommer jeg forhåbentlig til her. Det er i hvert fald målet for mig og klubben, så ja, det har været en af de helt store faktorer for skiftet.

Jens Jønsson i aktion i en landskamp mod Sverige. Foto: Lars Poulsen

Kan gavne i forhold til landsholdet

For Jens Jønssons vedkommende lå det ellers længe i kortene, at karrieren ville fortsætte i Spanien, hvor Valencia var en af klubberne, der viste interesse efter danskerens præstationer i Cadiz.

Men i januar røg den 29-årige midtbanespiller på bænken, efter at Cadiz skiftede ud på trænerposten, og langt størstedelen af foråret blev tilbragt på bænken.

- Der skete nogle ting i januar, som jeg ikke lige vil komme nærmere ind på, i Cadiz, og det hjalp ikke på min situation, at jeg røg på bænken. Jeg vidste jo godt, at det ikke var fordi de større klubber stod på spring, når jeg ikke havde vist mig frem i fire måneder.

- Så det var valget mellem at kæmpe om overlevelse, måske i en spansk klub, eller prøve noget andet i en anden liga. Når det så er sagt, ville jeg have elsket at være blevet i Spanien, siger Jønsson.

- Hvad med et comeback til Danmark? Var det aktuelt?

- Nej, det var det ikke.

Og selvom den tidligere AGF-profil erkender, at skiftet fra La Liga til den græske Super League er et step ned, er der særligt ét punkt, hvor skiftet kan gavne hans chancer for en plads i Kasper Hjulmands landsholdstrup.

- De evner, jeg bliver udtaget på, kommer jeg ikke til at lave om på. Jeg bliver matchet på et mindre niveau, når vi møder de dårligere hold, men når vi møder toppen, er det jo stadig et højt niveau.

- Omvendt kommer jeg til at spille på et hold, der gerne vil dominere kampene. Det har jeg jo ikke prøvet i to år. Jeg har jo spillet på et hold, der havde noget nær 25 procent boldbesiddelse i hver kamp, og det skifte, tror jeg, kan gavne i forhold til landsholdet. Men det er klart, at jeg skal spille rigtig, rigtig god fodbold for at kompensere for, at jeg er gået et skridt ned ligamæssigt, vurderer han.

Før Jønsson skal tænke på en eventuel landsholdsudtagelse til efterårets kamp, skal sæsonen i Grækenland lige i gang. Her kan århusianeren se frem til at opleve de berygtede græske fans i aktion.

- Hvad jeg ligesom kan fornemme og høre på folk, går det rigtig vildt for sig på lægterne. Jeg har prøvet mange vilde ting med Konyaspor i Tyrkiet, så jeg ved ikke, om jeg kan blive overrasket, men de siger, at det går vildt for sig, griner landsholdsbobleren.