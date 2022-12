Dansk stjerne sletter opsigtsvækkende Instagram-opslag

- Drama aftenen før Club Brugge - OH Leuven.

Sådan lyder det i den store belgiske avis Het Laatste Nieuws. Og årsagen? Ja, det er, at Club Brugge har valgt at vrage den danske stjerne Andreas Skov Olsen forud for mandagens kamp mod OH Leuven.

På det sociale medie Instagram har den danske landsholdsspiller selv været ude og kommentere fravalget.

Og i det siden slettede opslag, som Het Laatste Nieuws deler et skærmbillede af, får han ikke ligefrem nedtonet situationen.

- Jeg ville ønske, jeg kunne hjælpe holdet i morgen, men træneren valgte at fravælge mig til truppen. Jeg er ikke skadet, som rygterne siger. Jeg ønsker holdet alt det bedste, skrev Skov Olsen ifølge Het Laatste Nieuws.

Andreas Skov Olsen, delvist skjult og med en flaske til munden, skuffede ved VM. Foto: Lars Poulsen

I stedet for en skade spekuleres der i avisen i, at Club Brugge er utilfredse med danskerens præstationer.

Kampen, som Andreas Skov Olsen altså misser, kan vise sig afgørende for cheftræner Carl Hoefkens fremtid i Club Brugge. Efter et skuffende efterår er der diskussioner om, hvorvidt han kan fortsætte som cheftræner i den belgiske storklub.

Andreas Skov Olsen, 22 år, har i denne sæson spillet 15 kampe og scoret seks mål i den belgiske liga. Han har også leveret tre oplæg.