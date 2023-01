Dansk stortalent skifter til Liverpool

Den engelske storklub Liverpool F.C. har skrevet under på en kontrakt med den danske fodboldspiller Sofie Lundgaard.

Det oplyser klubben på deres hjemmeside.

20-årige Lundgaard har de sidste tre år spillet for Fortuna Hjørring i den bedste danske kvindelige fodboldrække, Elitedivisionen.

Dertil er hun en del af de danske ungdomslandshold.

- Jeg er spændt. Det har været en fornøjelse at komme hertil, og jeg glæder mig til at møde alle pigerne og komme i gang med at vinde nogle fodboldkampe, udtaler hun til Liverpools hjemmeside.

- Jeg var ikke i tvivl om, at denne klub var en god mulighed for mig.

Det danske stortalent kan se frem til at spille i samme liga som flere af sine danske kollegaer heriblandt Pernille Harder. Foto: Balazs Popal/Ritzau Scanpix

Liverpool-træner Matt Beard kalder Sofie Lundgaard for et 'spændende ungt talent.'

- Hun har en utrolig erfaring for så ung en spiller. Vi har været virkelig imponeret over hendes fremskridt indtil videre, og vi ser frem til at at, hvordan det udvikler sig i fremtiden, udtaler Matt Beard.

Midtbanespilleren har i denne sæson nettet en enkelt gang i 15 kampe for Fortuna Hjørring.