Dansk superstjerne kritiserer UEFA: Her er det iskolde svar

Favoriserer UEFA mændenes kalender, når de ved et stort awardshow skal uddele prisen som Europas bedste fodboldspiller for både mænd og kvinder?

Det mener den danske landsholdsstjerne og anfører Pernille Harder i hvert fald. Hun er nemlig nomineret til den prestigefyldte pris, som skal uddeles ved et stort arrangement 30. august.

Der er dog et afgørende problem ved den dato. Det danske kvindelandshold skal i aktion mod Kroatien samme dag i en kvalifikationskamp til VM.

Herrefodbold i fokus

Den danske Wolfsburg-stjerne har haft et forrygende år, hvor hun med den tyske klub blandt andet nåede hele vejen til Champions League-finalen, der dog blev tabt med 4-1 til franske Lyon.

Derfor var det heller ikke overraskende, at UEFA mandag offentliggjorde, at Pernille Harder, der kom på måltavlen i finalen, er nomineret sammen med to andre målscorer i samme finale fra netop Lyon. Den norske angriber Ada Hegerberg og den defensive midtbanespiller Amandine Henry fra Frankrig er også med i opløbet om prisen.

Det er desværre heller ikke overraskende, at UEFA ikke har haft kvindernes kalender med i regnestykket, da man skulle planlægge prisuddelingen, mener Pernille Harder:

- Der har vel altid været lidt en fortid med, at det er herrefodbolden, som er i fokus. Nu kommer der jo mere og mere kvindefodbold i fokus, så jeg havde ikke regnet med, at det skulle blive sådan, at jeg ikke kunne komme med på grund af en kvalifikationskamp, siger hun til Ekstra Bladet.

Pernille Harder scorede et drømmemål i Champions League-finalen, da hun bankede bolden i kassen fra 25 meters afstand. Foto: Ritzau Scanpix/Franck Fife

UEFA har uddelt prisen som Europas bedste kvindelige fodboldspiller siden 2013. Sidste sæson fik Pernille Harder en flot andenplads kun overgået af den hollandske EM-stjerne Lieke Martens.

Her kunne den danske superstjerne - modsat i år - godt deltage, da prisuddelingen ikke faldt sammen med landskampe. Ekstra Bladet har rejst Pernille Harders kritik af planlægningen over for UEFA, men den har det europæiske fodboldforbund ikke meget tilovers for.

'Siden 2011, hvor vi begyndte kåringerne, har spillernes awardshow altid været en integreret del af kick-offen til den nye sæson. Det er specielt i forbindelse med lodtrækningen til gruppespillet i Champions League, som altid finder sted på den sidste torsdag i august i Monaco', skriver UEFA blot i en mail til Ekstra Bladet.

Derudover forholder UEFA sig slet ikke til Ekstra Bladets spørgsmål om, at kvindernes kalender bliver negligeret, når prisuddelingen skal planlægges.

Hensyn til kvinderne

Det svar har Pernille Harder tirsdag ikke haft mulighed for at forholde sig til, men på Twitter opfordrer den danske profil til, at man i fremtiden vælger at tilrettelægge ceremonien sådan, at både mænd og kvinder har mulighed for at deltage.

- Jeg er meget, meget beæret og stolt over at være en af de tre nominerede til UEFA's Årets Spiller! Det er så utrolig en bedrift for mig, skriver hun og fortsætter:

- Derfor gør det mig også ekstremt ked af det, at jeg ikke kan deltage i år på grund af kvalifikationen til VM. I fremtiden håber jeg, at dette arrangement vil blive planlagt efter kvindernes kampe så vel som mændenes.

Prisuddelingen finder sted i Monaco 30. august.

