Dansk talent skal træne med Ronaldo

Når Cristiano Ronaldo, Matthijs de Ligt og alle de andre Juventus-stjerner tager på træningslejr i Asien, er der en dansker, der får chancen for at vise sig frem sammen med verdensstjernerne.

Manager Maurizio Sarri har taget en trup på 27 mand med på træningslejren, og her er altså danske Nikolai Baden Frederiksen, der for et år siden skiftede fra FC Nordsjælland til Juventus.

Flere i Juventus' trup bliver hjemme - det gælder Mattia Perin, Douglas Costa, Sami Khedira, Marko Pjaca, Aaron Ramsey og Moise Kean bliver hjemme på grund af skader, mens kaptajn Giorgio Chiellini kun er med på en del af turen på grund af skadesproblemer.

Moise Kean har fået nogle ekstra fridage og er ikke med i starten af turen.

Og de mange afbud åbner altså for, at Nikolai Baden Frederiksen kan vise sig frem for den nye manager og måske overbevise så meget, at der fremadrettet kan være muligheder for at spille på førsteholdet i Juventus.

