Dansk talent solgt for en formue: Nu er han på vej væk igen

Spol tiden tilbage til sommeren 2017.

Marcus Ingvartsen var et brændvarmt salgsemne for FC Nordsjælland, og det lykkedes talentfabrikken i Farum at få sendt ham udenlands for en stor pose penge. Belgiske Genk lagde omkring 40 millioner for Superliga-målslugeren, hvilket også gav indikationer om, at klubben troede meget på ham.

Men skiftet har ikke båret den ønskede frugt, hvilket delvist skyldes, at den 22-årige dansker har døjet med skader.

Han er altså kommet bag i angrebskøen, og det er en uholdbar situation.

Lokalmediet Het Belang van Limburg fortæller, at danskeren meget gerne vil væk. Klubledelsen skulle dog være meget interesseret i at holde sammen på truppen og dermed også Ingvartsen, som ikke står til mange minutter med Mbwana Samatta og Zinho Gano som de foretrukne angribere.

I 2016/2017-sæsonen blev Ingvartsen topscorer i Superligaen med 23 kasser. Foto: Jens Dresling

I denne sæson er det kun blevet til 25 minutter i ligaen, og hans eneste scoring faldt i pokalen mod Lommel fra den næstbedste række.

Træner Philippe Clement kan ikke love danskeren spilletid, så det gør fremtiden i klubben usikker.

Holdet ligger lige nu nummer et i den belgiske liga, så der er heller ikke den store grund til at eksperimentere for meget.

