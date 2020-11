Dansk træner er testet positiv - misser kamp

Bo Svensson kan ikke stå i spidsen for FC Liefering, når de fredag aften møder Amstetten i den næstbedste østrigske række. Den danske træner er nemlig blevet testet positiv for coronavirus.

Det oplyser FC Liefering på sin hjemmeside.

I stedet vil Bo Svenssons assistenttrænere Fabio Ingolitsch og Babak Keyhanfar styre holdet i kampen.

- Det er selvfølgelig en underlig situation, at jeg ikke kan være der fredag aften, men jeg har stor tiltro til, at mit trænerhold med Fabio Ingolitsch og Babak Keyhanfar vil gøre jobbet godt.

- I disse situationer skal vi være glade for at være på banen, og jeg er sikker på, at fyrene er virkelig spændte på kampen. Med Amstetten møder vi et hold, der ikke har en let sæson og vil gøre det kompliceret for os. Det bliver en interessant kamp, siger Bo Svensson til Lieferings hjemmeside.

Bo Svensson, der har en fortid som spiller i FC København og tyske klubber, og FC Liefering har fået en god start på sæsonen, hvor de aktuelt er nummer et i den næstbedste østrigske række.

De kan dog ikke rykke op i den østrigske Bundesliga, efter som de er RB Salzburgs andethold.

Ekspertens råd: To etaper du skal satse ALT på

Den dyre fyring: Millionregn over Ståle